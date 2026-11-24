Při bližším ohledání těla muže bylo zjištěno, že nese stopy násilí. Ukázalo se, že jde o bezdomovce, který v ruině na Dělnické ulici v části Prostřední Suchá přebýval. Policisté případ začali vyšetřovat pro podezření z vraždy.
Brzy ustanovili podezřelého muže. „Byl obviněn ze zvlášť závažného trestného činu vraždy. Soud vyhověl návrhu k jeho vzetí do vazby,“ sdělila policejní mluvčí Vladimíra Faferková.
Před krvavým činem se oba muži měli pohádat. „Motivem měl být osobní spor,“ potvrdila policistka Vladimíra Faferková. Zda se mezi sebou pohádali dva bezdomovci „spolubydlící“ nebo nešťastníka zavraždil muž, kterého původně neznal, neupřesnila.
Stejně tak je zatím neupřesněno, jak byla oběť zavražděna. „Prozatím nelze říci bližší informace,“ dodala policistka. Chatrč byla bezdomovci obývána už delší dobu. Dokonce ji v minulosti kdosi zapálil, ale bezdomovci se nastěhovali zpátky i po požáru.
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