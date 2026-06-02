Kněz měl oběť udeřit sekerou a zapálit: První pokus o vraždu zmařil traktorista

Autor: Polská policie
Autor: Štepánka Grofová - 
2. června 2026
18:35

Polskem otřásá případ bývalého faráře Mirosława M. Podle vyšetřovatelů měl svého známého Anatola C. napadnout sekerou, polít benzinem a zapálit. Teď navíc vyšlo najevo, že se ho údajně pokusil zabít už dříve.

Bývalý farář z obce Przypki čelí obvinění z mimořádně brutální vraždy. Loni v červenci napadl svého známého Anatola C. (†68), udeřil ho sekerou do hlavy, polil benzinem a zapálil. Muže pak nechal ležet na silnici a z místa odjel. Po zadržení se k činu přiznal. Vyšetřovatelům vypověděl, že se s obětí pohádal během jízdy autem. Následně vzal sekeru a zaútočil. Za vraždu se zvláštní krutostí mu hrozí doživotní trest.

Vyšetřování nyní přineslo další závažné zjištění. Prokurátor Andrzej Stojak oznámil, že si obžalovaný duchovní vyslechne ještě jedno obvinění. Kriminalisté dospěli k závěru, že se měl svou oběť pokusit jednou zabít už před vraždou.

Podle vyšetřovatelů měl plán selhat jen kvůli náhodě. V blízkosti místa se totiž objevil projíždějící traktorista. Jeho přítomnost měla kněze vyrušit natolik, že útok nedokončil. Prokuratura zatím nezveřejnila přesný způsob, jakým se měl pokus o vraždu odehrát. Jisté ale je, že vyšetřovatelé dospěli k závěru, že nešlo o náhlý zkrat během jediné hádky, ale o samostatný plánovaný čin, za nějž chce státní zastupitelství vznést další obvinění.

Případ souvisí s majetkovým sporem. Anatol C. měl na faráře převést majetek po rodičích výměnou za doživotní péči a zajištění zázemí. Podle polských médií se však muž později ocitl bez domova a roky střídal různá ubytování a sociální zařízení. Právě nevyřešené majetkové vztahy měly být hlavním zdrojem konfliktů..

Vyšetřovatelé si mezitím vyžádali psychiatrický posudek. Znalci neshledali, že by byl Mirosław M. v době činu nepříčetný.

