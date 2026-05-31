Šílenec unesl ženu a věznil ji týden v kufru: Policie konečně vypátrala auto!
Slovenští policisté konečně vypátrali auto, ve kterém muž téměř týden věznil nebohou ženu. Spoutal ji řetězy a dožadoval se přístupů k jejím účtům. Ženu nakonec nechal v lese a jel si pro jiné auto, v tu chvíli ji zachránili kolemjdoucí. Podezřelý je ve vazbě a čelí několika obviněním.
Hledaný vůz se policii podařilo vypátrat v oblasti města Krupina. Jedná se o důležitou součást vyšetřování. „Vozidlo bude zajištěné pro další potřeby policie,“ uvedli vyšetřovatelé podle portálu Noviny.sk. Vypátrat auto trvalo mnohem déle, než najít samotného pachatele. Toho se policii podařilo zadržet v Banské Bystrici jen pár dní po hrůzném činu.
Se ženou, která se stala jeho obětí, se poznal přes internet. Schůzka se však rychle zvrhla v horor, když agresor ženu fyzicky napadl a spoutal ji řetězy. Následně ji naložil do kufru jejího vlastního auta a téměř týden ji takto věznil.
Přejížděl s ní z místa na místo, kde ji fyzicky týral a domáhal se přístupů k jejím finančním účtům. Na svobodu se dostala až díky chybě pachatele. V jeden moment ji totiž vysadil v lese s tím, že si jede pro jiné auto. Během těchto chvil ji objevili náhodní kolemjdoucí, kteří zavolali pomoc.
Muž je nyní ve vazbě. Čelí obvinění ze zločinů omezování osobní svobody, loupeže, ublížení na zdraví, vyhrožování a neoprávněné používání platebního prostředku.
