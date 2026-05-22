Miloš nenastoupil do vězení, pokusil se o sebevraždu a zmizel: Partnerka se bojí o jeho život
Náchodská policie pátrá po dvaačtyřicetiletém Miloši Rozinkovi. Nezvěstný je od středečního večera. Podle oznámení na linku 158 se údajně pokusil o sebevraždu, pak utekl z domova.
Miloš Rozinek by se mohl pohybovat v lese v okolí Velké Jesenice. Po Rozinkovi pátrají i kriminalisté, protože nenastoupil do vězení. Odsouzen byl mimo jiné za drogové delikty. Na webu policie to dnes uvedla mluvčí policie Andrea Muzikantová.
Policisté po muži začali pátrat ve středu večer. Do pátrání se zapojili policejní kynologové se psy, dobrovolní hasiči a strážníci, policie nasadila vrtulník a hasiči dron.
„Bohužel noční pátrací akce ani další pátrací akce svolaná na čtvrteční ráno nebyla úspěšná i přesto, že bylo v náročném lesním terénu propátrané území o rozloze téměř 50 hektarů,“ uvedla mluvčí policie.
Pohřešovaný by měl mít na sobě zelenou mikinu a tmavé džíny. Je hubený, vysoký asi 185 centimetrů. Ozbrojený není.
Jakékoliv informace o pohřešovaném muži přijmou policisté na lince 158.
