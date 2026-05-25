Děsivé detaily únosu Slovenky: Kolem krku měla uvázané tažné lano

Policie dopadla muže, který skoro týden věznil ženu v kufru auta
Po autě, kde ženu držel, policie zatím stále pátrá
Ženě mimo jiné způsobil vážné zlomeniny v obličeji
Následujících několik dní byl muž na útěku.
Autor: Andrea Vídeňská - 
25. května 2026
15:50

Seznámení přes internet se změnilo v naprostý horor. Žena ze Slovenska prožila šest dní pekla spoutaná v kufru auta, kde bojovala o život a snášela brutální týrání. Případ, který šokoval celé Slovensko, skončil dramatickým útěkem z lesa a policejním dopadením únosce.

Případ únosu ženy z Revúce otřásl celým Slovenskem. Sedmatřicetiletý Andrej ji měl po seznámení přes internet brutálně unést a šest dní držet spoutanou v kufru auta. Žena popsala děsivé chvíle plné fyzického i psychického týrání, během kterých bojovala o holý život.

„Každou minutu jsem si vážila života,“ svěřila se později oběť pro deník Nový čas. Útočník ji měl svazovat tkaničkami, plastovými páskami i řetězy s ostny a podle jejích slov jí kolem krku uvázal tažné lano, které ji při jízdě dusilo.

Ďábelský plán

Muž měl mít celý únos promyšlený do posledního detailu a svou oběť držel jako zvíře v kleci. Když s ní cestoval autem až do Polska, snažil se zamaskovat její zmizení. Jejím jménem proto psal zprávy rodině a předstíral, že si jen potřebuje odpočinout.

Žena popsala, že několik dní téměř nejedla, byla neustále připoutaná a nohy si mohla natáhnout jen tehdy, když ji únosce vytáhl z auta. „Už jsem tehdy věděla, že buď uteču teď, nebo nikdy,“ popsala okamžik, kdy se rozhodla riskovat útěk.

Pohodil ji lese jako špinavý hadr

Zlom nastal ve chvíli, kdy muž začal mít podezření, že se k němu blíží policie. Ženu vyhodil v lese na matraci a odjel pryč. Vyčerpaná žena šla nekonečně dlouho lesem až k silnici, kde narazila na muže, co seká trávu. Ten jí pomohl a odvezl na policii. Andreje následně kriminalisté dopadli v Banské Bystrici.

Oběť utrpěla vážná zranění včetně zlomenin v obličeji a silného psychického traumatu. Policie nyní pokračuje ve vyšetřování a pátrá také po autě, ve kterém měla být žena vězněná.

