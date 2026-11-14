Vražedkyně Judita chce domů z vězení! Drsný vzkaz sestry ubodaného Tomáše (†16)

Judita podle soudu zavraždila kamaráda Tomáše.
Judita podle soudu zavraždila kamaráda Tomáše.
Judita Tomáše ubodala v roce 2019, zasadila mu 49 ran
Judita Tomáše ubodala v roce 2019, zasadila mu 49 ran
Soud ji poslal na 12 let do vězení, nyní žádá o změnu trestu na domácí vězení
Autor: Kamil Morávek - 
14. listopadu 2026
16:16

Judita (23) v roce 2019 brutálně ubodala kamaráda a spolužáka Tomáše (†16). Podle policie mu zasadila skoro padesát bodnořezných ran. Za otřesný čin dostala trest v délce dvanácti let a čtyř měsíců za mřížemi. U soudu se nyní rozhodovalo, jestli si zbytek odpyká v domácím vězení. Sestra zavražděného poslala drsný vzkaz.

Útok z května 2019 byl nesmírně brutální. Judita během něj zasadila spolužákovi a kamarádovi Tomášovi 49 bodnořezných ran. Některá zranění zasáhla i životně důležité orgány. Mladík neměl šanci útok přežít. Judita dodnes trvá na své nevině. S tím však nesouhlasil soud, který ji poslal do vězení na 12 let a 4 měsíce.

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Judita je dnes již dospělá žena. Na soud v říjnu letošního roku přišla její žádost o změnu podoby trestu. Z klasického výkonu ve věznici by se ráda přesunula do domácího vězení. Verdikt zatím nepadl, soudce čeká na vyjádření psycholožky, která posoudí, zda je taková forma trestu pro Juditu dostačující.

 

Sestra je v šoku

U soudního slyšení byla i Tomášova sestra Terezie, které bylo v době tragédie 19 let. Podle ní by rozhodnutí propustit Juditu z vězení nebylo zrovna spravedlivé. „Jsem zhrozená, že má vůbec odvahu si o to žádat. Je to samozřejmě její zákonné právo, ale podle mě je to vážně výsměch,“ řekla pro deník Plus JEDEN DEŇ

Absurdní je podle ní už jen to, že si Judita dvanáctiletý trest odpykává ve vězeňském léčebném středisku v lázeňské obci Kováčová. To většinou slouží jako místo k odpočinku pro členy vězeňské služby a jejich rodiny. „Má to jako tábor, ne jako vězení. Já být jejími rodiči, tak se bojím, že mi udělá něco podobného. Bratr byl její nejlepší kamarád a stejně mu to provedla,“ pokračovala Terezie.

Soudní znalci nyní budou zkoumat, jaký vliv měl trest na Juditu. Tomášova rodina dodnes netuší, jaký byl motiv za hrůzným činem. „Vždyť ona se pořád považuje za nevinnou. Litovala jenom sama sebe,“ Dodala Terezie rozhořčeně.

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Judita podle soudu zavraždila kamaráda Tomáše.
Judita podle soudu zavraždila kamaráda Tomáše.
Judita Tomáše ubodala v roce 2019, zasadila mu 49 ran
Judita Tomáše ubodala v roce 2019, zasadila mu 49 ran
Soud ji poslal na 12 let do vězení, nyní žádá o změnu trestu na domácí vězení

Témata:
smrtvraždaubodánídomácí vězeníSlovenskoJuditapolicievěznice
Kamil Morávek
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Uživatel_5924884 ( 14. listopadu 2026 21:35 )

Já myslim, že kolem toho celého případu je něco špatně

Ta BC ( 14. listopadu 2026 21:14 )

Osmnáctiletá Christa Pikeová spáchala v USA podobný zločin a soud již před 30 lety rozhodl, že má být popravena (k čemuž před pár dny došlo, avšak poprava se nezdařila kvůli neprofesionálnímu týmu vykonavatelů). Na rozdíl od
Judity byla Christa v 11 a 17 letech znásilněna a pocházela z nefunkční ubohe rodiny. Způsob, jakým se s Juditou Kenecnou zacházelo a zachází, je výsměchem slovenskej spravedlnosti, karma je vsak zdarma a dříve či později si ji najde – navzdory mnoha mnoha intervencii ze strany jejích vplyvnych rodičů.

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