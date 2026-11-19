Vražedně svůdný: Zmasakroval těhotnou manželku a dvě děti, ve vězení má mužský harém!
Chrostopher Watts z amerického státu Colorado se v roce 2018 dopustil pro většinu lidí naprosto nepředstavitelného činu. Zavraždil těhotnou manželku a jejich dvě malé děti. To mu však zřejmě v očích některých přidalo na atraktivitě. Ve vězení se zasnoubil. Musel ale námluvy zrušit kvůli harému mladých vězňů, který si za mřížemi vybudoval.
Ohavné trojnásobné vraždy se Watts dopustil v srpnu roku 2018. Jeho oběťmi se stala manželka Shannan, která byla v patnáctém týdnu těhotenství, a dcery Bella (†4) a Celleste (†3). Manželku uškrtil během hádky týkající se rozvodu. Její tělo a tou dobou ještě živé dcerky naložil do auta. Děti následně zadusil dekou. Těla dívek schoval do nádrží na surovou ropu. Manželku pohřbil v mělkém hrobě.
Zprvu tvrdil, že neví, kde se jeho rodina nachází. Po nálezu těl se však k vraždě přiznal. Za odporný zločin dostal pět doživotních trestů bez možnosti propuštění, tři po sobě a dva souběžné. Trestu smrti unikl jen proto, že si rodina manželky nepřála další úmrtí.
Svůdník za mřížemi
Vražda celé rodiny zřejmě v očích některých působí velmi atraktivně. Watts začal za mříže dostávat obdivné dopisy od žen. Jedna z fanynek to dokonce dotáhla tak daleko, že se přestěhovala blíž k věznici a postupně se s ním zasnoubila. Bohužel pro ni však ze svatby nakonec sešlo. A to z velmi nečekaného důvodu.
Watts si za mřížemi omotal kolem prstu celou řadu mladších vězňů. Podle bachařů k němu tíhnou z touhy po uznání od staršího a zkušenějšího „mazáka“. Sex mezi vězni povolený není, dozorci si však nedělají příliš velké iluze. „Mnohokrát bylo naprosto jasné, že k něčemu došlo. Ti kluci by pro Chrise udělali úplně cokoliv. A tím myslím doslova cokoliv,“ řekl jeden ze strážných.
Watts už v minulosti čelil kázeňským trestům poté, co bachaři našli v jeho cele cizí spodní prádlo, vazelínu a dětský olejíček. „Měli jsme k sobě tak blízko, jak jen dva muži mohou mít. K lecčemu došlo, ale nebylo to tak horké, jak si možná mnozí z vás představují,“ napsal Chrisův bývalý spoluvězeň.