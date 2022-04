Přesně 27 let uplynulo od brutální vraždy čtyřiasedmdesátiletého faráře Jana Preislera z Čkyně v Jihočeském kraji. Duchovní sloužil v kostele v té době už deset let a mezi lidmi byl oblíbený.

Když ale 18. dubna 1995 otevřela Marie Vondrášková, správkyně kostela, dveře od fary, našla faráře mrtvého. Někdo ho ubodal. „Takový pohled jako po otevření dveří fary bych už nikdy zažít nechtěla,“ popsala před lety iDnesu Vondrášková. Kriminalisté měli rychle dopadeného podezřelého, Libora P. Šlo o tuláka, kterého i s jeho kamarádem předtím farář ubytoval.

Jeden z nich se k vraždě dokonce přiznal, u soudu ale řekl, že ho k tomu policisté donutili. Druhý z mužů uvedl, že se mu kamarád na cestě z obce svěřil, že faráře skutečně zabil. Kriminalisté měli dokonce shodné i pachové stopy, to ale soud nakonec smetl ze stolu a podezřelého osvobodil.

Po 28 měsících tak mohl tehdy devětadvacetiletý psychicky labilní invalida odejít z vazby. Dvojice byla podle závěrů nemocná, muži trpěli schizofrenií, brali léky. Vrah podle policistů měl IQ 70. Případ vraždy faráře tak zůstal prakticky nevyřešený a nepotrestaný.

Žádost o ruku, pak vražda

K další Velikonoční vraždě došlo v roce 2016 u Davle nedaleko Prahy. Radek Macan si tehdy před ruzyňskou věznicí vyzvedl svou přítelkyni, kterou zrovna propustili z výkonu trestu. Poté spolu slavili a Macan ji na cestě z hospody požádal o ruku.

Chvíli na to se ale na stezce dostali do potyčky se dvěma muži, kteří šli náhodou kolem. Macan uvedl, že jeden z nich začal osahávat jeho přítelkyni, druhý mezitím snoubence srazil k zemi. Pak se mu měl záhadně otevřít nůž, kterého se mladší z mužů měl zmocnit, Macan ho ale měl získat zpět a soka sedmkrát bodnout do břicha. Ten na následky těžkých zranění zemřel.

Čerství snoubenci z místa utekli, policisté je ale rychle dopadli. Soud Macanově verzi o útoku moc nevěřil, hlavně tedy tvrzení, že mu nůž z kapsy vypadl a otevřel se. „Reakce obžalovaného na danou situaci byla značně nepřiměřená. Rozhodně se v ten moment nepatřilo vytáhnout nůž,“ popsala soudkyně Iva Říhová.

V hovorech s přáteli měl podle soudu říkat věci typu: ‚sedmkrát jsem ho napálil‘, ‚dostal čůčo‘ nebo ‚dostanu patnáct’. Tím zřejmě myslel patnáct let vězení. Nakonec za vraždu dostal 16,5 roku v nejpřísnější věznici.

Vražda Dominika ve Varnsdorfu

Jednou z dalších Velikonočních vražd byla ta v ústeckém Varnsdorfu. Činu se měl dopustit Jiří Nosek, který od začátku svou vinu odmítal. Podle závěrů soudů a policistů měl ale svého vrstevníka Dominika (†18) bodnout do břicha a nechal ho vykrvácet!

K vraždě došlo v roce 2017 na parkovišti ve chvíli, kdy se mladí muži vraceli opilí domů. Hned poté, co Nosek Dominika napadl, odešel. Dominik mezitím vykrvácel, mrtvého mladíka našli až ráno lidé v centru města. Nosek se po obvinění k činu přiznal. Nůž se doma pokusil schovat.

Nosek byl nakonec označen za nebezpečného člověka. Po činu se pokusil oběsit na prostěradle a skončil na psychiatrii. Tam znalci dospěli k názoru, že trpí duševní poruchou, konkrétně rozvíjející se schizofrenií. Z revizního znaleckého posudku ovšem vyplynulo, že muž nesplňuje kritéria schizofrenie, a nebyly proto dány důvody k zastavení trestního stíhání. Po odsezení si čtrnáctiletého trestu vězení poputuje hned do zabezpečovací detence, je tedy otázka, zda se někdy dostane na svobodu.