Kauza zanedbaných dědoušků v domově na Kladensku: Není to první podobný případ! Použité pleny na zemi, okrádání seniorů i „Lazaret hrůzy“

  Kšefty s nemohoucími a s důchodci odkryla kontrola České obchodní inspekce.
    Autor: Valerie Kadlubová,Kristýna Beránková,Tomáš Koníček,Andrea Vídeňská - 
    Dnes
    05:00

    Kauza zanedbaných seniorů ve Lhotě na Kladensku není v Česku ojedinělá. V minulosti se už několikrát z na první pohled seriózních zařízení vyklubaly domy hrůzy.

  • 1.Domov na kopci, Červený Újezd

    Smrt seniora v březnu 2013 v Domově na kopci v Červeném Újezdu na Teplicku odstartovalo vyšetřování, při kterém se ukázalo, že chyběl personál a ubytovaní byli nuceni žít v hrůzných podmínkách. „Všude se povalovaly použité pleny, na zemi byly výkaly,“ popisoval tehdy svědek. Jednomu obyvateli dokonce sebrali berle a na záchod musel po čtyřech.

    Zařízení pro seniory v Červeném Újezdu je domovem plným hrůz | Foto - Martin Otahal, Archiv Blesku

  • 2.Penzion Wendy, Vratimov

    Zmatení, vyhladovělí a pokálení senioři se nacházeli v penzionu Wendy ve Vratimově na Ostravsku při kontrole v roce 2018. „Někteří ubytovaní ani nebyli schopni komunikace. Jedna paní měla otevřenou ránu na noze a žádala ošetření,“ popisovala tehdy situaci starostka. Úřad nakonec rozhodl, že domov služby poskytoval ilegálně, a udělil mu pokutu 150 tisíc.

  • 3.Domov Petruška, Šestajovice

    Jiný, ale také šílený případ pamatují Šestajovice u Prahy, kde si vedení domova Petruška v roce 2014 vytipovávalo osamělé seniory bez rodin a ty okrádalo o finance. Stařence s demencí například odklonilo z účtu více než milion korun. Bývalou ředitelku domova poslal soud v roce 2015 na šest let do vězení.

    Lidské hyeny týrali ve fiktivním domově důchodců, který byl ve skutečnosti veden pouze jako ubytovací zařízení, seniory a okrádali je o peníze | INT, Policie ČR

  • 4.Ubytovna pro zdravotně postižené, Přerov

    Českem otřásl v roce 2015 případ ubytovny pro zdravotně postižené v Přerově, které se začalo přezdívat Lazaret hrůzy. Ve špinavém a přeplněném zařízení byla
    jedna sprcha, navíc se schodem, takže se tam nedostali lidé na vozíčku. „Jednou za půl roku jsme se koupali. Sprchovali nás studenou vodou,“ svěřil se tehdy jeden z ubytovaných. Seniory tam nazývali dementy a obličej jim utírali hadrem na podlahu.

    Žádný personál jim nepomohl, plazili se jako zvířata v promočených plenách. | Foto Blesk – Ladislav Křivan, archiv Jitky Seitlové

Naděžda Panošková ( 31. května 2026 06:02 )

A co kontroly, to nechodily,jak je mozne ,ze o tom nikdo nevedel,urady pochybily

mirek zmok ( 31. května 2026 05:40 )

jaký je problém? zastavit činnost dum zabavit majitele zavřít a milionové pokuty

