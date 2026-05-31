Kauza zanedbaných seniorů ve Lhotě na Kladensku není v Česku ojedinělá. V minulosti se už několikrát z na první pohled seriózních zařízení vyklubaly domy hrůzy.
Kauza zanedbaných dědoušků v domově na Kladensku: Není to první podobný případ! Použité pleny na zemi, okrádání seniorů i „Lazaret hrůzy“
1.Domov na kopci, Červený Újezd
Smrt seniora v březnu 2013 v Domově na kopci v Červeném Újezdu na Teplicku odstartovalo vyšetřování, při kterém se ukázalo, že chyběl personál a ubytovaní byli nuceni žít v hrůzných podmínkách. „Všude se povalovaly použité pleny, na zemi byly výkaly,“ popisoval tehdy svědek. Jednomu obyvateli dokonce sebrali berle a na záchod musel po čtyřech.
2.Penzion Wendy, Vratimov
Zmatení, vyhladovělí a pokálení senioři se nacházeli v penzionu Wendy ve Vratimově na Ostravsku při kontrole v roce 2018. „Někteří ubytovaní ani nebyli schopni komunikace. Jedna paní měla otevřenou ránu na noze a žádala ošetření,“ popisovala tehdy situaci starostka. Úřad nakonec rozhodl, že domov služby poskytoval ilegálně, a udělil mu pokutu 150 tisíc.
3.Domov Petruška, Šestajovice
Jiný, ale také šílený případ pamatují Šestajovice u Prahy, kde si vedení domova Petruška v roce 2014 vytipovávalo osamělé seniory bez rodin a ty okrádalo o finance. Stařence s demencí například odklonilo z účtu více než milion korun. Bývalou ředitelku domova poslal soud v roce 2015 na šest let do vězení.
4.Ubytovna pro zdravotně postižené, Přerov
Českem otřásl v roce 2015 případ ubytovny pro zdravotně postižené v Přerově, které se začalo přezdívat Lazaret hrůzy. Ve špinavém a přeplněném zařízení byla
jedna sprcha, navíc se schodem, takže se tam nedostali lidé na vozíčku. „Jednou za půl roku jsme se koupali. Sprchovali nás studenou vodou,“ svěřil se tehdy jeden z ubytovaných. Seniory tam nazývali dementy a obličej jim utírali hadrem na podlahu.
A co kontroly, to nechodily,jak je mozne ,ze o tom nikdo nevedel,urady pochybily