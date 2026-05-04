Zádušní mše za otcem zavražděnou Viktorku (†3): Farář žalem nemohl chvílemi mluvit

V Praze 4 došlo k násilnému trestnému činu na dítěti.
V Praze 4 došlo k násilnému trestnému činu na dítěti.
V lesoparku v Praze 4 došlo k násilné smrti dívenky.
V lesoparku v Praze 4 došlo k násilné smrti dívenky.
V lesoparku v Praze 4 došlo k násilné smrti dívenky.
Autor: Kamil Morávek - 
4. května 2026
05:00

Šokující případ se odehrál 21. března v Praze 4. Teprve tříletou Viktorku zavraždil její vlastní otec krátce po tom, co mu ji do péče svěřil OSPOD Kladno. Její matka přitom před otcem úřad varovala. V sobotu za malou holčičku proběhla smutná zádušní mše. 

Za rozhodnutím vydat Viktorku do péče biologickému otci by podle novinářky Nory Fridrichové měla být benešovská soudkyně a úřednice z OSPOD Kladno. Rozhodnutí prý posvětila i znalkyně. Podle Seznam Zpráv existovaly dokonce i posudky o otcově paranoidní schizofrenii. To prý mělo zásadní dopad na jeho každodenní fungování.

Oba rodiče se zároveň léčili ze závislosti na drogách. Rozhodnutí svěřit Míšu otci se však bohužel ukázalo jako tragické.

Mše za malou Viktorku proběhla v sobotu. Byla to velmi smutná událost, farář chvílemi kvůli žalu nemohl ani mluvit. „Říkal, že taková mše se v jeho kostele ještě nikdy nekonala,“ napsala novinářka Nora Fridrichová. V závěru prý poděkoval pěstounům a vyzval zodpovědné úředníky, aby se podobný případ už nikdy neopakoval.

 

 

Témata:
smrtvraždavražda dítětesmrt dítěteKladnoSeznam ZprávyOrgán sociálně-právní ochrany dětíPraha 4Nora FridrichováPraha
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Obermaierová psychicky na dně: Není důvod k radosti
Obermaierová psychicky na dně: Není důvod k radosti
Aha!
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Dáma.cz
Nevíte, co vařit? 5 jednoduchých receptů, které si zamiluje celá rodina
Nevíte, co vařit? 5 jednoduchých receptů, které si zamiluje celá rodina
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Připravuji dispečery na svět, kde se bude ještě častěji válčit, říká šéf Řízení letového provozu
Připravuji dispečery na svět, kde se bude ještě častěji válčit, říká šéf Řízení letového provozu
e15
Sparta proti Jablonci: fauly i otazník nad Haraslínem. A kde byl takový Kuchta celou sezonu?
Sparta proti Jablonci: fauly i otazník nad Haraslínem. A kde byl takový Kuchta celou sezonu?
iSport
Chytí se Babiš, Okamura a Macinka za hlavu? Vládě důvěřuje pouze 25 procent lidí, sněmovně ještě méně
Chytí se Babiš, Okamura a Macinka za hlavu? Vládě důvěřuje pouze 25 procent lidí, sněmovně ještě méně
Reflex
Jezero Natron: Snímky na kámen proměněných zvířat z jeho břehů vyděsily svět
Jezero Natron: Snímky na kámen proměněných zvířat z jeho břehů vyděsily svět
Lidé a země