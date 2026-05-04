Zádušní mše za otcem zavražděnou Viktorku (†3): Farář žalem nemohl chvílemi mluvit
Šokující případ se odehrál 21. března v Praze 4. Teprve tříletou Viktorku zavraždil její vlastní otec krátce po tom, co mu ji do péče svěřil OSPOD Kladno. Její matka přitom před otcem úřad varovala. V sobotu za malou holčičku proběhla smutná zádušní mše.
Za rozhodnutím vydat Viktorku do péče biologickému otci by podle novinářky Nory Fridrichové měla být benešovská soudkyně a úřednice z OSPOD Kladno. Rozhodnutí prý posvětila i znalkyně. Podle Seznam Zpráv existovaly dokonce i posudky o otcově paranoidní schizofrenii. To prý mělo zásadní dopad na jeho každodenní fungování.
Oba rodiče se zároveň léčili ze závislosti na drogách. Rozhodnutí svěřit Míšu otci se však bohužel ukázalo jako tragické.
Mše za malou Viktorku proběhla v sobotu. Byla to velmi smutná událost, farář chvílemi kvůli žalu nemohl ani mluvit. „Říkal, že taková mše se v jeho kostele ještě nikdy nekonala,“ napsala novinářka Nora Fridrichová. V závěru prý poděkoval pěstounům a vyzval zodpovědné úředníky, aby se podobný případ už nikdy neopakoval.
