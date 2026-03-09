K incidentu došlo na začátku března v půl čtvrté ráno. „Manželský pár se rozhodl, navštívit jeden z obchodů se smíšeným zbožím v Plzni,“ říká policejní mluvčí Michaela Raindlová. Nebylo by to nic tak divného, kdyby nebylo půl čtvrté ráno a krám byl tím pádem samozřejmě zavřený.
Muž (36) proto nelenil a vzal do ruky kámen a prohodil jím skleněnou výplň dveří. Vzniklým otvorem pak dovnitř vnikla manželka (31). „Z prodejny postupně odcizila více než stovku krabiček cigaret a podávala je ven manželovi. Následně z místa odešli,“ pokračuje mluvčí. Škoda je zhruba 28 tisc korun.
Majitele na jejich řádění upozornilo bezpečnostní zařízení. Vše ohlásil. Během pár minut pak povedené rodiče na zastávce MHD nedaleko obchodu zadrželi policisté, kterým řekli, že se ale nutně musí vrátit domů k dětem.
Toho však hlídka nedbala a dvojici odvezla na služebnu. „O malé děti se mezitím postarala jejich příbuzná, která si je za přítomnosti pracovníků Orgánu sociálně-právní ochrany dětí převzala. Okolnosti související s ponecháním dětí bez dozoru policisté dále šetří,“ dodává Raindlová.
