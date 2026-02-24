„Můžu jít udělat vraždu?“ Opilá matka s dítětem v kočárku šokovala strážníky v Šumperku

Autor: sgr - 
24. února 2026
12:48

Opilá matka s dítětem v kočárku vyrazila do mrazivé noci. Přivolaní strážníci v Šumperku naměřili přes tři promile alkoholu. Během zásahu zazněla i šokující otázka o vraždě.

Všímavost náhodné kolemjdoucí zřejmě zabránila většímu neštěstí. Na linku 156 zavolala žena, která měla obavy o dítě v kočárku. Jeho matka se podle jejího oznámení večer pohybovala po městě a působila silně podnapile.

Strážníci po příjezdu na místo podezření potvrdili. „Byla zima a dítě nebylo dostatečně zakryté,“ uvedla Městská policie Šumperk na facebooku, kde zveřejnila i video ze zásahu.

Video  Opilá matka (3,1 promile) vezla v mrazu miminko! Zasáhli strážníci.  - Facebook/Městká policie Šumperk
Video se připravuje ...

„Můžu jít udělat vraždu?“

Během debaty o tom, že pod vlivem alkoholu si člověk nemůže „dělat, co chce“, žena směrem ke strážníkům pronesla: „Můžu jít udělat vraždu?“ Krátce nato své chování zlehčovala a tvrdila, že si z policistů dělá legraci. Atmosféra na místě však podle záběrů nebyla nijak veselá. Hlídka se soustředila především na dítě a jeho bezpečí.

Tři promile a mráz

Orientační dechová zkouška ukázala hodnotu 3,1 promile alkoholu, čemuž se žena sama divila. Takové množství odpovídá těžké opilosti a výrazně snižuje schopnost postarat se nejen o sebe, ale především o malé dítě.

Strážníci se okamžitě zaměřili na ochranu nezletilého a zajistili, aby nebyl vystaven chladu. Navrhli matce, aby dítěti dala vlastní čepici a usadili je do policejního vozu, aby se mohlo zahřát.

„Situace byla na místě konzultována s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a dítě bylo předáno rodinnému příslušníkovi. Děkujeme oznamovatelce, že zavolala,“ dodala městská policie. Celý zásah zveřejnili strážníci na svém facebookovém profilu jako připomínku, že včasné upozornění může ochránit ty nejzranitelnější.

