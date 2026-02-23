V přehradě na Třebíčsku zmizel policejní potápěč: Probíhá obří pátrací akce
Policisté a hasiči hledají v Dalešické přehradě u Kramolína na Třebíčsku člověka. Na místě zasahuje několik pátracích jednotek.
Podle serveru Novinky.cz je to policejní potápěč, který se nevynořil. Mluvčí krajských hasičů a policistů události nekomentovali. Policejní prezidium pouze potvrdilo pátrací akci.
„Zatím můžeme sdělit pouze tolik, že tam probíhá pátrací akce. Víc v tuto chvíli potvrzovat nelze, akce stále probíhá,“ řekl před 15:30 ČTK mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
Krajští hasiči k vodní nádrži vyjeli před 13:30. Na místě jsou jednotky z Hrotovic a Náměště nad Oslavou s auty a lodními přívěsy, vyplývá z informací na jejich webu.
Dalešická přehrada na řece Jihlavě se začala jihovýchodně od Třebíče budovat v roce 1970 jako zásobárna technologické vody pro dukovanskou jadernou elektrárnu. Pojme až 127 milionů metrů krychlových vody, místy je hluboká přes 85 metrů.
