V přehradě na Třebíčsku zmizel policejní potápěč: Probíhá obří pátrací akce

Policisté a hasiči hledají v Dalešické přehradě u Kramolína na Třebíčsku člověka. Na místě zasahuje několik pátracích jednotek.

Podle serveru Novinky.cz je to policejní potápěč, který se nevynořil. Mluvčí krajských hasičů a policistů události nekomentovali. Policejní prezidium pouze potvrdilo pátrací akci.

„Zatím můžeme sdělit pouze tolik, že tam probíhá pátrací akce. Víc v tuto chvíli potvrzovat nelze, akce stále probíhá,“ řekl před 15:30 ČTK mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Krajští hasiči k vodní nádrži vyjeli před 13:30. Na místě jsou jednotky z Hrotovic a Náměště nad Oslavou s auty a lodními přívěsy, vyplývá z informací na jejich webu.

Dalešická přehrada na řece Jihlavě se začala jihovýchodně od Třebíče budovat v roce 1970 jako zásobárna technologické vody pro dukovanskou jadernou elektrárnu. Pojme až 127 milionů metrů krychlových vody, místy je hluboká přes 85 metrů.

