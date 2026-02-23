Nechutné týrání v České Lípě: Kocourovi obmotala provaz okolo krku

Autor: sgr - 
23. února 2026
15:10

Obyvatelé okrajové části sídliště v České Lípě upozornili městské strážníky na zoufalé mňoukání vycházející z odstaveného auta. Uvnitř byl už druhý den zavřený kocour bez vody či krmení, navíc měl kolem krku silně utažený provaz. Strážníci museli rozbít okno a zvíře vysvobodit. Případem se zabývá Krajská veterinární správa.

Podle městské police, která video kočičí záchrany zveřejnila na svých sociálních sítích, nahlásili obyvatelé „opuštěnou“ kočku, jež zůstala zavřená ve vozidle na sídlišti. Zvíře bylo minimálně druhý den bez přísunu čerstvého vzduchu, vody i potravy.

Hlídka se nejprve snažila dohledat majitelku auta. Po lustraci vozidla ji však nezastihla ani na trvalé adrese na opačném konci města, ani na uvedeném telefonním čísle.

Video  Žena zamkla kocoura v autě. Nejméně dva dny bez jídla a vody naříkal se špagátem kolem krku.  - Facebook/Městská policie Česká Lípa
Situaci navíc zhoršovaly venkovní teploty pod bodem mrazu. Strážníci se proto na místě rozhodli o rozbití bočního okénka a odebrání zvířete z nevhodných podmínek. Po vyproštění čekalo hlídku další překvapení. Kocour byl ve vozidle přivázaný na špagát, nepřiměřeně utažený kolem krku. Strážníci následně zametli rozbité sklo z parkovacího místa a okno dočasně zabezpečili.

Následující den strážníci kontaktovali Krajskou veterinární správu. Ta potvrdila, že zvíře bylo drženo v nevhodných podmínkách. Kocour skončil v útulku. Majitelku nyní čeká správní řízení. 

Metr Pacinka ( 23. února 2026 15:35 )

Asi zase nějaká feťačka 😡

