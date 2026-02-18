Vše začalo v dubnu 2024. Tehdy dva stafordšírští bulteriéři utekli ze zahrady a svým zjevem, že byli kost a kůže, vyděsili ženu, která šla kolem. Ta pak vytočila číslo tísňové linky.
Veterináři a policisté následně fenku a psa manželům odebrali. „Ze země pili vlastní moč,“ stojí v úředním hlídky strážníků.
Extrémní podvýživa
„Nejméně po dobu měsíců až jednoho roku zvířatům nezajistili základní výživové podmínky, zejména dostatečný přísun krmiva. I přes jejich na první pohled viditelný velmi špatný zdravotní stav to nijak neřešili, v důsledku čehož zvířata trpěla,“ řekla státní zástupkyně Kateřina Brožová.
„Oběma psům tak způsobili utrpení extrémní podvýživou, hrozilo selhání metabolismu a jater,“ dodala.
Prý se báli o děti
Zvláštní případu týrání je to, že ačkoliv psi strádali, domácnost manželů byla v pořádku. „Psi trpěli průjmy. Na veterinu jsme nešli a nasadili jsme jim dietu. Hubli. Věděli jsme, že to není dobré, ale báli jsme se, že by o nás někdo mohl říci, že se třeba špatně staráme i o děti,“ uvedla Denisa Č.
„Buď psi vůbec nekrmili 2 až 3 týdny, nebo bylo krmiva méně po dobu nejméně čtyř měsíců,“ řekl soudní znalec.
U soudu litovali
Manželé u soudu projevili lítost. „Cítím se vinná. Přijmu trest a i to, že nebudu moci chovat psi,“ řekla Denisa Č. „Je mi to líto, co se stalo,“ přidal se i Martin Č.
Manželům hrozilo za týrání 1 až 5 let vězení. Za týrání zvířat nakonec vyfasovali 1,5 roku vězení. „Výkon trestu se jim podmíněně odkládá na zkušební dobu dvou let,“ řekl soudce Boris Valový. Rozsudek není pravomocný. Martin Č, trest přijel, obžaloba a Denisa Č. ostatní si nechali lhůtu na odvolání.
VIDEO: Ethel a Nessie strádaly, byly vyhublé, neočkované, zavřené v koupelně. Majitelka se jich vzdala, spolek podal trestní oznámení.
Ethel a Nessie strádaly, byly vyhublé, neočkované, zavřené v koupelně. Majitelka se jich vzdala, spolek podal trestní oznámení Kateřina Lang, Pes nejvěrnější přítel, z. s.