Bestiální poprava jezevčíka Žeryka: Obžalovaní u soudu chyběli!
Zatímco obžalovaní Vladislav Trejbal (33) a Mercedes Treyová (27) k soudu raději ani nepřišli, v jednací síni ožívaly scény jako z hororu. Jezevčík Žeryk, který prošel peklem na zemi, skončil podle obžaloby s přeraženými kostmi, aby se nakonec v bolestech uškrtil na klice u dveří!
Případ z roku 2024 otevřel Okresní soud v Teplicích i bez dvojice, která měla nevinného pejska brutálně sprovodit ze světa. Soudce Miroslav Čapek vyslechl sestru obžalované Sabinu, jež přinesla mrazivá svědectví o tom, jak Žeryk v otroctví svých majitelů krutě trpěl. Nedostával vodu ani jídlo, aby doma nečural a nekálel. Když ‚zlobil‘, skončil za trest v rozpáleném kufru auta nebo v kleci na balkoně.
„Syn mi vyprávěl, že když psík skočil do postele, Mercedes ho vzala a vší silou s ním mrštila o zeď,“ líčila s pláčem sestra, která se snažila zvíře marně zachránit. Po brutálním nárazu do zdi se sotva hýbal, místo veteriny ale přišel další trest. Pár ho měl přivázat za krk k vodítku na kliku od balkónu, kde se nebohé zvíře ve snaze ulevit si od bolesti uškrtilo. „Řekni dětem, že Žeryk už není!“ napsala pak Mercedes sestře chladnokrevně, když se pohádaly o peníze. Obžalovaní se ale brání. „Naše chyba to není,“ řekli už dříve na policii.
Podmínka i vězení?
Oba aktéři mají na krku týrání zvířete. Trejbal prý už poněkolikáté. „Obžalovanému vzhledem k jeho trestní minulosti a vzhledem k podílu na činu navrhuji trest odnětí svobody ve výměře 30 měsíců,“ doplnil státní zástupce Ondřej Langr. Pro Mercedes zvolil nižší trest, 24 měsíců s podmínkou na 3 roky.
Bojí se lynče?
Oba obžalovaní se z jednání omluvili. On z pracovních a psychických důvodů, ona kvůli pokročilému stádiu těhotenství. Otázkou zůstává, nakolik se obávají veřejnosti, která k soudu dorazila, aby oběma do očí jasně řekla, co si o jejich chování myslí.
Tváří v tvář!
Po úterním jednání má ale soudce jasno. Příště už se obžalovaní před spravedlností neschovají. Chce konfrontaci z očí do očí a hodlá vyslechnout i nezletilého synovce, který musel nemilosrdné běsnění své tety sledovat.
Rodinná válka
Případ by možná zůstal utajen za zdmi bytu, nebýt odvahy sestry obžalované Mercedes. Právě ona kontaktovala ochránce zvířat ze spolu Anidef a policii poté, co jí její vlastní děti se slzami v očích vyprávěly o hororech, které u tety viděly. Do věci se vložila i známá influencerka Erika Eliášová, která na svých sítích zveřejnila drsné hlasové nahrávky a rozpoutala celonárodní vlnu odporu, která dohnala dvojici před soud.
Záhada jména
Vladislav s Mercedes říkali pejskovi Žervík Červík. Když se ale po jeho smrti vložili do případu lidé z útulku Anidef, rozhodli se o jeho přejmenování. „Oni mu tak říkali, když mu nadávali, nechtěli jsme, aby se tak o něm mluvilo. Proto jsme mu dali jméno Žeryk,“ vysvětlila Barbora Benešová.
Další kolo hrůzy
Soudce nařídil pokračování hlavního líčení na 28. dubna 2026 s ohledem na plánovaný březnový porod obžalované a následnému šestinedělí.
