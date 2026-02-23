Matka s dcerou na Litoměřicku utýraly králíka! Krutost vůči zvířatům se stupňuje
Ústecký kraj čelí vlně brutálního týrání zvířat. Mezi nejmrazivější případy posledních měsíců patří tragický osud králíka, kterého nechala matka s dcerou týraly v žáru na dětském hřišti, nebo kočka v zapnuté sušičce. Krajská veterinární správa hlásí rekordní počty podnětů a upozorňuje, že surovost lidí vůči zvířatům nebezpečně roste.
Případ ze Štětí na Litoměřicku se týkal králíka, s nímž si dítě pod dohledem matky hrálo v létě na dětském hřišti během třicetistupňových veder. Zvíře bylo v tak zuboženém stavu, že ho přivolaní veterináři museli okamžitě utratit. Jak uvedla pro server Novinky Lenka Hanušová z Krajské veterinární správy (KVS), majitelka chtěla zvíře na hřišti prostě nechat a odejít. Tento incident je však jen špičkou ledovce. Inspektoři v kraji loni řešili celkem 642 podnětů, což je vysoko nad celostátním průměrem.
Kočka v sušičce a svázaný pes
Velkou pozornost veřejnosti vyvolal případ z letošního roku, kdy dva chlapci zavřeli kočku do zapnuté sušičky na prádlo a celé jednání natočili na video. Záznam se rychle šířil po sociálních sítích a případem se začala zabývat policie. Kočka útok nepřežila. Událost tehdy vyvolala silnou reakci ochránců zvířat i veřejnosti.
Další smutný nález čekal na ženu na Lounsku – ve sběrném dvoře objevila psa se svázanou tlamou a nohama plastovou páskou. Bez včasného zásahu by zvíře v trýznivých bolestech uhynulo.
Tragédie ve velkochovech
Surovost se nevyhýbá ani hospodářským zvířatům. Na Chomutovsku a Lounsku inspektoři odhalili hororové podmínky, kde stovky krav a prasat žily s nedostatkem vody i krmiva. V jednom případě uhynulo přibližně 700 prasat, podle zjištění inspektorů zřejmě v důsledku žízně. Majitel kontaktoval asanační podnik až při prodeji statku. V dalším chovu šlo o zhruba 700 kusů skotu ve výrazně podvyživeném stavu.
Agresivita chovatelů stoupá
Inspektoři KVS se při kontrolách stále častěji stávají terčem útoků. V Rumburku dokonce správce chovu koní vyhrožoval úřednici zastřelením, když se snažila sjednat nápravu nevyhovujících podmínek. Právě kvůli rostoucí agresi a opakovanému porušování zákonů končí stále více případů trestním oznámením a vysokými pokutami, které sahají až do stovek tisíc korun.
Dokud nebudou padat citelné tresty jako výstraha, nebude to lepší. Na druhé straně by měl mít chovatel dobytka, kterému to přerostlo přes hlavu, možnost, aby se dobytka vzdal a to mělo kam jinam jít. Ale rychle. Než naše úřady rozhodnou, mezitím dobytek uhyne.