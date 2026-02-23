Matka s dcerou na Litoměřicku utýraly králíka! Krutost vůči zvířatům se stupňuje

Autor: sgr 
23. února 2026
Ústecký kraj čelí vlně brutálního týrání zvířat. Mezi nejmrazivější případy posledních měsíců patří tragický osud králíka, kterého nechala matka s dcerou týraly v žáru na dětském hřišti, nebo kočka v zapnuté sušičce. Krajská veterinární správa hlásí rekordní počty podnětů a upozorňuje, že surovost lidí vůči zvířatům nebezpečně roste.

Případ ze Štětí na Litoměřicku se týkal králíka, s nímž si dítě pod dohledem matky hrálo v létě na dětském hřišti během třicetistupňových veder. Zvíře bylo v tak zuboženém stavu, že ho přivolaní veterináři museli okamžitě utratit. Jak uvedla pro server Novinky Lenka Hanušová z Krajské veterinární správy (KVS), majitelka chtěla zvíře na hřišti prostě nechat a odejít. Tento incident je však jen špičkou ledovce. Inspektoři v kraji loni řešili celkem 642 podnětů, což je vysoko nad celostátním průměrem. 

Kočka v sušičce a svázaný pes

Velkou pozornost veřejnosti vyvolal případ z letošního roku, kdy dva chlapci zavřeli kočku do zapnuté sušičky na prádlo a celé jednání natočili na video. Záznam se rychle šířil po sociálních sítích a případem se začala zabývat policie. Kočka útok nepřežila. Událost tehdy vyvolala silnou reakci ochránců zvířat i veřejnosti.

Další smutný nález čekal na ženu na Lounsku – ve sběrném dvoře objevila psa se svázanou tlamou a nohama plastovou páskou. Bez včasného zásahu by zvíře v trýznivých bolestech uhynulo. 

Tragédie ve velkochovech

Surovost se nevyhýbá ani hospodářským zvířatům. Na Chomutovsku a Lounsku inspektoři odhalili hororové podmínky, kde stovky krav a prasat žily s nedostatkem vody i krmiva. V jednom případě uhynulo přibližně 700 prasat, podle zjištění inspektorů zřejmě v důsledku žízně. Majitel kontaktoval asanační podnik až při prodeji statku. V dalším chovu šlo o zhruba 700 kusů skotu ve výrazně podvyživeném stavu.

Agresivita chovatelů stoupá

Inspektoři KVS se při kontrolách stále častěji stávají terčem útoků. V Rumburku dokonce správce chovu koní vyhrožoval úřednici zastřelením, když se snažila sjednat nápravu nevyhovujících podmínek. Právě kvůli rostoucí agresi a opakovanému porušování zákonů končí stále více případů trestním oznámením a vysokými pokutami, které sahají až do stovek tisíc korun.

