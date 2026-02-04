Děti ze Sokolova umučily hlodavce: Smrti zvířete se smály
Skupina dětí ze Sokolova se bavila brutálním způsobem. Týrala hlodavce za pomoci sněhu a ohně. Zároveň si výrostci celou „srandu“ natáčeli. Vyděšený hlodavec setkání s dětmi nepřežil. Video obletělo sociální sítě a vyvolalo značné pobouření.
Děti z druhého stupně základních škol okresu Sokolov vyvolaly značné pobouření veřejnosti a dostaly se do pořádného maléru. Na sociálních sítích sdílely video, ve kterém brutálně týrají hlodavce u cesty. Zprudka na něj házejí sníh, používají aerosol se zapalovačem, a nakonec nebohé zvíře zabijí.
„Krysa!“ řve jedno z účastněných dětí. „Hej, jdeme ji zabít, já ji podpálím,“ odvětí na to v nahrávce další. Následuje bouřlivý smích, řev a nespočet vulgárních slov. Děti se celou dobu náramně baví. „Zábava“ končí společně se smrtí nevinného hlodavce.
Video plné násilí obletělo internet a vyvolalo nespočet negativních reakcí. Dostalo se až k vedení škol, které děti navštěvují. „Škola po zjištění tohoto závažného přestupku zahájila šetření v dané věci. Po zjištění konkrétních aktérů, kdy se jednalo o žáky tří škol okresu Sokolov, toto oznámila Policii ČR. Důvodem oznámení bylo netolerování agresivního jednání nezletilých. Bohužel v dnešní době mezi žáky narůstá počet těchto incidentů a přesto, že se školy snaží vyplnit volný čas dětí realizací kroužků a příměstských táborů, není v jejich silách nahradit výchovné působení rodin,“ vyjádřilo se vedení jedné z nich pro Sokolovský deník.
Mluvčí policie Jakub Kopřiva chování dětí okomentoval se slovy, že se trýznivým jednáním žáků zabývají a jsou v kontaktu i se zástupci daných základních škol.
Smradi by potřebovali vojnu jako sůl, krumpáčem kopat do skály, k tomu kopanec ze předu, další pro jistotu ze zadu a pořádně přes hubu. Stromek se musí ohýbat dokud je mladý !!!!