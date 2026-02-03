Záběry jen pro otrlé z Litoměřic: Utýrali kočku v sušičce!

Parta mladíků zavřela nebohou kočku do sušičky
3. února 2026
3. února 2026
10:25
3. února 2026 
3. února 2026
09:55

Policie se zabývá mimořádně otřesným případem z Litoměřic, kde měla skupina nezletilých chlapců týrat kočku. Brutální jednání si navíc sami natáčeli na video, které se následně začalo šířit mezi dalšími lidmi.

Na záznamu j vidět, jak mladíci zavřeli kočku do sušičky a spustili ji. Zvíře se v uzavřeném spotřebiči marně snažilo uniknout. Video je doprovázeno cynickými poznámkami, které svědčí o naprosté absenci soucitu. V další části záznamu má být zachycen pes, který drží tělo již mrtvé kočky. Jeden z hlasů ve videu situaci komentuje slovy o „ušetřených granulích“. O případu informovala CNN Prima News.

„Natáčim právě. Mami, on ji normálně žere. Co máme dělat? Já jí ho nevemu, vole. Ale tak máš radost, ne? Sr*l tě ten Rocky. No, nás taky sr*l. Aspoň ušetříš granule, mami, vem to pozitivně,“ zní na nahrávce.

Záznam se nejprve dostal k dívkám ve škole, které jej ukázaly učitelkám. Ty následně případ oznámily policii. Kriminalisté informaci potvrdili a celou věc prověřují jako podezření z trestného činu týrání zvířete.

Vzhledem k tomu, že se má jednat o nezletilé osoby, policie nezveřejňuje žádné bližší údaje. V případě prokázání viny zákon umožňuje uložit trest odnětí svobody až na šest let. U mladistvých by však trestní sazba byla snížena.

Denisa Dragoun ( 3. února 2026 11:20 )

Budouci psychopati. Dneska kocka, za par let mrtvola cloveka. A diky bohu za varovani, video bych nedala. Ale videt tyhle psychopaty umirat by me problem nedelalo.

klhp ( 3. února 2026 10:57 )

To co se děje, je už za hranicí možného. Bez soucitu a jakéhokoliv lidství. Kdo s čím zachází…

Sarka Matyasova ( 3. února 2026 10:51 )

neměli soucit s kočkou, nemám soucit s nimi...kdo s čím zachází...a žádné tytyty a bububu...pěkně tvrdej trest...

naidka ( 3. února 2026 10:37 )

Už slyším některé sluníčkové ezo-bio-matky: Vždyť to jsou jenom děti, co si hrají. 🙁 Lesany si neuvědomují, že jejich pacholci zrají pro kriminál a to hlavně jejich zásluhou. 😨 👎

vinke ( 3. února 2026 10:18 )

Všichni víme, že se těm hajzlům nic nestane. Takže citovat nějaké trestní sazby je úplně zbytečné.

Zobrazit celou diskusi
