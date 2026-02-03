Záběry jen pro otrlé z Litoměřic: Utýrali kočku v sušičce!
Policie se zabývá mimořádně otřesným případem z Litoměřic, kde měla skupina nezletilých chlapců týrat kočku. Brutální jednání si navíc sami natáčeli na video, které se následně začalo šířit mezi dalšími lidmi.
Na záznamu j vidět, jak mladíci zavřeli kočku do sušičky a spustili ji. Zvíře se v uzavřeném spotřebiči marně snažilo uniknout. Video je doprovázeno cynickými poznámkami, které svědčí o naprosté absenci soucitu. V další části záznamu má být zachycen pes, který drží tělo již mrtvé kočky. Jeden z hlasů ve videu situaci komentuje slovy o „ušetřených granulích“. O případu informovala CNN Prima News.
„Natáčim právě. Mami, on ji normálně žere. Co máme dělat? Já jí ho nevemu, vole. Ale tak máš radost, ne? Sr*l tě ten Rocky. No, nás taky sr*l. Aspoň ušetříš granule, mami, vem to pozitivně,“ zní na nahrávce.
Záznam se nejprve dostal k dívkám ve škole, které jej ukázaly učitelkám. Ty následně případ oznámily policii. Kriminalisté informaci potvrdili a celou věc prověřují jako podezření z trestného činu týrání zvířete.
Vzhledem k tomu, že se má jednat o nezletilé osoby, policie nezveřejňuje žádné bližší údaje. V případě prokázání viny zákon umožňuje uložit trest odnětí svobody až na šest let. U mladistvých by však trestní sazba byla snížena.
Budouci psychopati. Dneska kocka, za par let mrtvola cloveka. A diky bohu za varovani, video bych nedala. Ale videt tyhle psychopaty umirat by me problem nedelalo.