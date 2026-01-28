Týrání v Křelově: Desítky ovcí uhynuly hlady, další sotva přežívaly
Veterinární inspektoři odhalili v Křelově na Olomoucku otřesný případ týrání zvířat. Na zanedbaném pozemku našli čtyři desítky uhynulých ovcí a dalších devět desítek podvyživených kusů, chovatel je držel v naprosto nevyhovujících podmínkách. Případem se zabývá policie.
Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) objevili u chovatele v Křelově na Olomoucku čtyři desítky uhynulých a devět desítek podvyživených ovcí. Zvířata byla podle inspektorů chována v naprosto nevyhovujících podmínkách. Žijící ovce už byly přemístěny k novému chovateli, případem se začala zabývat policie. Uvedl to mluvčí SVS Petr Majer.
„V chovném prostoru se nacházelo množství nejrůznějších překážek a odpadu. Většina ovcí byla podvyživených, některé měly přerostlé paznehty. Chovatel jim nezajistil kvalitní krmení ani základní veterinární péči,“ uvedl Majer. Na zanedbaném pozemku inspektoři postupně objevili rozkládající se těla zhruba čtyř desítek ovci, především jehňat.
V chovu v Křelově inspektoři SVS odhalili opakované porušování veterinární legislativy už v předchozích letech. Chovatel za ně dostal od krajské veterinární správy i olomoucké radnice několik pokut. „Magistrát města Olomouce pro zjištěná porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání vydal chovateli loni v červnu zákaz chovu zvířat na pět let. SVS nyní kromě protokolu o kontrole vypracuje také odborné vyjádření pro policii, která na místě zahájila úkony trestního řízení,“ podotkl Majer.
SVS předloni v Olomouckém kraji provedla 435 kontrol zaměřených na dobré životní podmínky zvířat, takzvaný welfare. Na chovy hospodářských zvířat připadlo 119 kontrol, přičemž 78 z nich bylo zahájeno na základě podnětu na možné týrání zvířat. Téměř v polovině těchto neplánovaných kontrol inspektoři SVS zjistili porušení veterinární legislativy včetně zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Veterinární inspektoři v roce 2024 v souvislosti s prohřešky v péči o pohodu a zdraví zvířat uložili chovatelům v kraji peněžité pokuty 830.500 korun, nejčastěji formou příkazu či rozhodnutím ve správním řízení. Obcím s rozšířenou působností předali 42 podnětů, 46 odborných vyjádření a 11 návrhů na zvláštní opatření. Ve dvou případech veterináři svá zjištění předali policii jako podezření na trestný čin.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.