Oběti vraždy ve Sviněticích chyběla hlava: Obviněný skončil ve vazbě
Policie obvinila muže středního věku z lednové vraždy ženy ve Sviněticích na Strakonicku. Stíhaný, který byl kvůli zdravotním problémům několik dní hospitalizovaný, je nyní ve vazbě.
Obviněný byl partnerem zavražděné. Část jejího těla našli kriminalisté nejprve v objektu, kde se vražda stala, zbylou část, údajně hlavu, vylovili o den později v nedaleké řece Blanici. Muž skončil v nemocnici, byl na tom prý psychicky zle. Policisté tak s obviněním čekali, až se jeho stav zlepší.
„Krajští kriminalisté sdělili muži obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován,“ uvedla v úterý policejní mluvčí Lenka Krausová.
Lidmi brutální čin otřásl. „Byli to dobří sousedi. Bezkonfliktní. Tak nějak jsme se vídali, povídali. Vůbec nechápu, co se stalo,“ uvedl pro CNN Prima NEWS jeden z místních. Další přidal, že stále doma spekulovali, zda krutou vraždu nespáchal někdo třetí. Nedovedli si představit, že by za činem mohl být jejich soused. „Prostě by to do něj člověk neřekl,“ dodal další z lidí ze Svinětic.
V Česku se letos v prvních dnech roku staly čtyři vraždy, což je výrazně více než na začátku předchozích let. První letošní vraždou, kterou se policie zabývá, byl zřejmě případ z Lounska. V rodinném domě v obci Stroupeč byli na Nový rok nalezeni dva mrtví – muž a žena. Případ ale odloží, protože šlo o vraždu a následnou sebevraždu, nikdo další se na vraždě nepodílel.
Ve stejný den dvaačtyřicetiletá žena ze Šumperska podle policistů zabila svého přítele. K činu se doznala. Motivem byly spory mezi partnery. V pátek 2. ledna muž v bytě ve Zlíně po hádce zaútočil nožem na ženu, se kterou sdílel domácnost. Žena zraněním podlehla, muž se k činu přiznal.
