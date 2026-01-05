Manželka našla v garáži mrtvé tělo Petra a cizí ženy: Sebevražda, nebo náhoda?
Sebevražda, nebo nešťastná náhoda? Záhadnému úmrtí se snaží přijít na kloub slovenští kriminalisté. V jedné z garáží v Prešově našla žena v nastartovaném autě bezvládné tělo svého manžela a cizí ženy!
Petr (†36) manželce oznámil, že jde pomoci Martě (†34) s opravou auta, které bylo zaparkované před garáží, jež se později stala místem tragédie. Když se Petr manželce delší dobu neozýval, vydala se ho hledat, informuje deník Nový čas.
Mladým lidem již nebylo pomoci
U garáže se jí naskytl hrůzostrašný pohled na dvě bezvládná těla. Žena na nic nečekala a okamžitě zavolala všechny záchranné složky. Ty i přes dlouhou resuscitaci, která trvala více než 40 minut, musely kontatovat smrt. U mrtvých byla nařízena soudní pitva, která určí přesnou příčinu smrti.
Kamarádka je otřesena
Tragická událost otřásla Prešovem. Martu, která žila dlouhé roky v Anglii a na Slovensko se vrátila až po smrti otce, kamarádka Mária vykreslila jako milou a dobrosrdečnou žena.
Mária uvedla, že si pomáhaly při vyklízení garáží.
„Je mi to moc líto. Byla to dobrá kamarádka. Odpočívej v pokoji,“ truchlí za svoji milovanou kamarádku Mária.
