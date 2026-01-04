Řež v obchodním domě v Hradci: Juraj se postavil útočníkovi
Dalším zraněním v obchodním centru Futurum v Hradci Králové zabránil pohotový zásah náhodného návštěvníka Juraje Ď., který se postavil agresorovi se sekáčkem přímo na místě útoku. Policie mezitím útočníka obvinila z pokusu o vraždu a ještě v pátek večer podala návrh na jeho vzetí do vazby.
Dalšímu krveprolití v horním patře obchodního centra zabránil v pátek 2. ledna podle svědků zásah náhodného muže. Ten se v době incidentu nacházel poblíž nehtového studia. Juraj Ď. se agresorovi postavil v okamžiku, kdy se snažil pokračovat v útoku se sečnou zbraní.
„Udělal jsem všechno pro to, abych ochránil ty lidi. Postavil jsem se tam a čekal, jestli bude znovu útočit,“ popsal Juraj pro CNN Prima NEWS. Policie jeho roli v zákroku nyní vyhodnocuje v rámci vyšetřování.
Kriminalisté v pátek odpoledne obvinili muže (32) z pokusu o vraždu. „Obviněnému hrozí trest odnětí svobody na 12 až 20 let,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Ve večerních hodinách policie podala státnímu zástupci také podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.
Zadržen byl zhruba do jedné hodiny od oznámení ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kam přišel vyhledat ošetření. Jedna z napadených osob ho tam poznala a upozornila na něj policisty. Dechová zkouška u muže prokázala 1,7 promile alkoholu, test na drogy vyšel negativně.
Podle dosavadních zjištění policie došlo ke konfliktu mezi dvěma cizinci. Muž (32) si přišel vyřizovat účty se svým krajanem (28). „Po předchozí slovní rozepři udeřil muže nejdříve teleskopickým obuškem do horní poloviny těla. V útoku dále pokračoval sečnou zbraní – sekáčem,“ popsala Muzikantová. Napadený utrpěl zranění na předloktí a hrudníku a snažil se bránit nožem. Zraněna byla také náhodná svědkyně incidentu (25).
Z bezpečnostních důvodů museli policisté v součinnosti s hasiči, strážníky a záchranáři přistoupit k evakuaci návštěvníků i zaměstnanců. Obchodní centrum opustilo přibližně 1500 až 2000 osob. Provoz byl znovu obnoven krátce před 20. hodinou.
