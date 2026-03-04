Zlomená stehenní kost i otřes mozku: U srážky ve Špindlu zasahovaly dva vrtulníky

4. března 2026 
4. března 2026
18:22

Ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku se v úterý srazil lyžař a snowboardistka. Oba zranění byli letecky přepraveni do nemocnic, informovala ve středu na sociální síti Horská služba (HS). Snowboardistka, která skončila ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, utrpěla zlomeninu stehna a otřes mozku. Lyžař má poraněný hrudník, záda a břicho, letecká záchranná služba (LZS) ho přepravila do liberecké nemocnice.

Nehoda se stala v úterý před 15:00 na dojezdu černé sjezdovky na Pláních v areálu Svatý Petr. „Ihned po příjezdu HS na místo nehody bylo jasné, že oba pacienty je nutné urychleně transportovat na specializovaná oddělení. Po komunikaci záchranáři zvolili variantu využití LZS z Hradce Králové a zároveň i vrtulníku LZS z Liberce,“ sdělili zástupci HS.

Horští záchranáři oba zraněné ve spolupráci se zdravotníky uložili do vakuových matrací a připravili je na přepravu. „Zaměstnanci skiareálu se postarali o zabezpečení prostoru pro přistání dvou vrtulníků,“ uvedla HS. Liberecká posádka vrtulníku vyrazila do Špindlerova Mlýna krátce po ukončení jiného zásahu, kdy si žena po pádu na výletě zlomila nohu.

Špindlerovský skiareál je největším v Krkonoších, lyžuje se tam téměř na 30 kilometrech sjezdovek. V lyžařských střediscích v Česku se lyžuje převážně na technickém sněhu. Horská služba opakovaně vybízí k opatrnosti a ohleduplnosti. Podle ní letos nehod lyžařů a vážných úrazů na sjezdovkách přibylo. Na sjezdovce v krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku v Libereckém kraji 20. února zemřela po srážce s jiným lyžařem žena seniorského věku.

