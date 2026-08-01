Poplach po návratu z Ugandy: Ženu s podezřením na nebezpečnou nákazu převezli na Bulovku
Fakultní nemocnice Bulovka v Praze dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová. Pravděpodobnost nákazy je podle ministerstva zdravotnictví (MZd) velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Na Bulovku byla žena převezena z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola nebo další tropické krvácivé horečky.
„Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy velmi nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko,“ uvedla mluvčí MZd Naďa Chattová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na sociální síti X doplnil, že o dalším vývoji bude ministerstvo informovat. „Přesně pro podobné situace máme připravené a pravidelně procvičované postupy. Všechny zapojené složky postupují podle nich a situaci průběžně koordinujeme,“ napsal.
Provoz hradecké nemocnice nebyl podle ministerstva situací nijak omezen, přijatá opatření se týkají jen pacientky. Mluvčí nemocnice ČTK odkázala na informace z ministerstva. Úřad je v úzkém kontaktu s oběma nemocnicemi, orgány ochrany veřejného zdraví a složkami integrovaného záchranného systému.
„Hasiči s policií vytyčili okolo ambulance kliniky nebezpečnou zónu a pomáhali s transportem pacientky do bioboxu a transportní sanity,“ uvedl na síti X Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Dekontaminovali také ambulanci, personál nemocnice a zasahující kolegy.
Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří podle definice například různé exotické infekční choroby, například horečka dengue, různé krvácivé horečky nebo ebola. Příznaky jsou pro mnohé z nich podobné, do vyšetření vzorků, které může trvat i několik dní, protože je musí udělat zahraniční laboratoř, proto lékaři konkrétní diagnózu neznají.
Uganda se spolu se sousedním Kongem potýkala v posledních měsících s epidemií eboly. V úterý ale tato africká země oznámila, že tam epidemie skončila po 42 dnech od posledního případu. Nakazilo se tam 20 lidí, dva z nich zemřeli. Většina pocházela ze sousedního Konga, kde dosud podle místních úřadů počet případů překročil 3500, přičemž 1556 z nich skončilo úmrtím pacienta.
V Kongu pobýval i americký lékař, který byl na Bulovce kvůli podezření na ebolu preventivně izolovaný letos na přelomu května a června. Při své práci byl v kontaktu s nakaženými, nemoc se ale u něj neprojevila.
Nejspíše USA ,tam je nechtějí.