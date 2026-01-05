Cizinec měl po hádce útočit v hradeckém obchoďáku: Chtěl mě zabít, hájil se
Okresní soud v Hradci Králové poslal do vazby cizince, který podle policie útočil v pátek v královéhradeckém obchodním centru a zranil dva lidi. Policie ho v sobotu obvinila z pokusu o vraždu, za to mu hrozí až 20 let ve vězení.
Incident se stal v pátek navečer v OC Futurum po hádce. Starší muž napadl o čtyři roky mladšího cizince. Použil obušek a pak sekáček a zranil napadeného na horní polovině těla. Muž (28) se bránil nožem a útočníka také zranil. Náhodná svědkyně utrpěla lehké zranění na uchu.
Útočník po činu utekl. Záchranáři mezitím ošetřili zraněné a dovezli je do fakultní nemocnice. Tam se nechal někým odvézt také zraněný pachatel, aby ho lékaři ošetřili. Policii ho v nemocnici zadržela. Podle informací CNN Prima News útočník tvrdil, že se sám cítil jako oběť. „On mě chce zabít,“ uvedl. Kvůli incidentu byl celý obchodní dům evakuován, odejít muselo 1500 až 2000 návštěvníků a zaměstnanců.
