Ubodaná prodavačka Iveta S. (†38): Byla preventistkou kriminality, lásku jí vzala voda

Pachatel strašného činu zůstává ve vazbě. Ve čtvrtek 20. února ráno přišel do obchodu Action v Hradci Králové. U sebe měl dva nože, třetí si vzal z regálu. Právě jím zaútočil na prodavačky Ivetu a Elišku. Obě zraněním podlehly. Podle policistů si oběti vybral náhodně. Měl žít ve svém imaginárním světě a útokem si naplnit zvrhlé fantazie.

Iveta prožila mnoho těžkých chvil Iveta byla vystudovaná preventistka kriminality a podle přátel to v životě neměla jednoduché. Žila poblíž Hradce Králové a před tragickým osudem si prošla mnoha těžkými zkouškami. „Dlouhá léta chodila s chlapcem, kterého jí ale vzala nešťastná událost. Utopil se. Ona pak byla dlouho sama, než potkala přítele, který je rozvedený a má dvě děti,“ řekla známá Ivety a dodala, že pocházela ze tří dětí.

Video Při útoku v Hradci Králové zemřela máma dvou dětí - Blesk: Jitka Pecharová Video se připravuje ...

Toužila po rodině. Velmi milovala děti, ale zatímco její mladší sestře osud nadělil dvě holčičky, ona se jich nedočkala. Po miminku prý toužila, ale těhotenství jí lékaři kvůli léčbě zdravotních problémů doporučovali odložit. Někteří Ivetini blízcí proto byli rádi, že potkala muže s dětmi. „Její babička mi říkala, že kdyby to nedopadlo, tak by měla aspoň pro co žít. Brala je jako vlastní,“ uzavřela žena.

Starostka: Obec nabídla pomoc

Mladší z obětí Eliška K. (†19) pocházela z Jasenné na Náchodsku. „Rodině byla nabídnuta pomoc obce,“ řekla starostka Jitka Slezáková. Dívka, která měla ještě sestru, zde chodila i na základní školu. Pak studovala na obchodní akademii v Hradci Králové, kterou loni absolvovala.

Černé stužky

Prodavačky obchodů Action si o víkendu uvázaly černé stužky. Uctily tak památku zavražděných kolegyň. Přímo v prodejnách vytvořily pietní místa se svíčkami a růžemi. Otřeseni zbytečným a nepochopitelným útokem mladého vraha jsou stále i zákazníci. „Přes slzy jsem sotva viděla na zboží v regálech. U pokladních zapálená svíčka s růžemi,“ napsala na sociální síti Majka Sch., která si do obchodu přišla pro vybavení na dětský karneval.