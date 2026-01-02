Svědek popsal útok v Hradci: „Kapala z něj krev, v ruce držel sekáček!“

V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku nožem.
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku nožem.
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku nožem.
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku nožem.
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku nožem.
Aktualizováno -
2. ledna 2026
20:29
Autor: sgr, ČTK - 
2. ledna 2026
17:49

V obchodním centru Futurum Hradec Králové došlo po 17. hodině k útoku chladnou zbraní. Policie uvedla, že se v horním patře pohyboval muž se sekáčkem a napadl dvě osoby. Muž utrpěl vážné bodné poranění, žena byla zraněna lehce. Policisté evakuovali návštěvníky, nasadili zásahovou jednotku, před budovou nalezli nůž a útočníka následně zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Policie zasahovala v pátek 2. ledna v podvečer v obchodním centru v Hradci Králové po oznámení o ozbrojeném muži. „Policie přijala oznámení, že v horním patře se pohybuje muž se sekáčkem. A následně někoho pobodal,“ sdělila Blesku policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Video  Útočník v obchodním centru v Hradci zaútočil na člověka  - Blesk: Jitka Pecharová
Video se připravuje ...

Zákazníci i zaměstnanci byli okamžitě vyvedeni ven a na místo dorazily ozbrojené složky včetně zásahové jednotky. Podle svědků panovala uvnitř budovy panika a lidé hledali úkryt v obchodech. Jeden z prodavačů Blesku popsal, že zavřeli provozovnu a poskytli útočiště desítkám lidí. Odhadem se u nich ukrylo padesát až šedesát osob.

Dramatické okamžiky popsali i další svědci. „Z nehtového studia vyběhl v obličeji zakrvácený muž, kapala z něj krev, v ruce držel sekáček na maso. Na první pohled šlo o cizince,“ uvedl jeden z nich pro Blesk. Jiný svědek popsal, že muž se zbraní působil zmateně a měl viditelná zranění. „Šermoval s tou mačetou, byl zmatený, měl sekance na tváři, kapala z něj krev, hodně krvácel“ řekl muž.

V objektu byla patrná stopa krve, kapky vedly od vstupu u parkoviště až do druhého patra k restaurační zóně. Ostraha před obchodním domem nalezla nůž, zatím není potvrzeno, zda patřil pachateli. Agentura Aktu.cz uvedla, že motivem útoku mohl být osobní konflikt, údajná pomsta vůči přítelkyni.

V obchodním centru byl shodou okolností europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který byl v poschodí, ve kterém je občerstvení. „Slyšel jsem řev, viděl jsem, jak k Futuru přijíždějí auta policistů. Lidé byli v šoku, slyšel jsem, jak lidé říkají: Oháněl se tam blázen s mačetou,“ řekl ČTK Zdechovský. Na místě je podle něj zásahová jednotka policie i záchranáři. „Vše probíhá velmi profesionálně,“ uvedl Zdechovský, který přišel do Futura krátce po 17:00.

Zdravotnická záchranná služba potvrdila dvě zranění. Muž utrpěl vážné bodné poranění v oblasti horní poloviny těla a končetiny, žena vyvázla s řezným poraněním ucha. Oba skončili v péči zdravotníků.

Podle nejnovějších informací policisté útočníka zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Policie zároveň uvedla, že nemá žádné poznatky o tom, že by hrozilo další nebezpečí pro veřejnost. Okolnosti incidentu nadále vyšetřují kriminalisté.

V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku nožem.
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku nožem.
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku nožem.
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku nožem.
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku nožem.

Témata:
útočníkútokpolicienůžpobodánízásahsekáčekzásahovkaútok nožemobchodní centrumHradec Králové
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

star666 ( 2. ledna 2026 20:32 )

Za 4 roky bude venku a může rovnou do nakupaku

star666 ( 2. ledna 2026 20:31 )

dahlie1 ( 2. ledna 2026 20:23 )

dahlie1 ( 2. ledna 2026 20:22 )

pindal ( 2. ledna 2026 20:21 )

Tak přesně před tímto varoval Tomio Okamura na svém předvolebním bilboardu a za to je stíhaný.Teď se mu můžete omlu­vit,ch­ytrá­ci.A­si není blbej a vidí dál. 🙁

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud