Svědek popsal útok v Hradci: „Kapala z něj krev, v ruce držel sekáček!“
V obchodním centru Futurum Hradec Králové došlo po 17. hodině k útoku chladnou zbraní. Policie uvedla, že se v horním patře pohyboval muž se sekáčkem a napadl dvě osoby. Muž utrpěl vážné bodné poranění, žena byla zraněna lehce. Policisté evakuovali návštěvníky, nasadili zásahovou jednotku, před budovou nalezli nůž a útočníka následně zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Policie zasahovala v pátek 2. ledna v podvečer v obchodním centru v Hradci Králové po oznámení o ozbrojeném muži. „Policie přijala oznámení, že v horním patře se pohybuje muž se sekáčkem. A následně někoho pobodal,“ sdělila Blesku policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Zákazníci i zaměstnanci byli okamžitě vyvedeni ven a na místo dorazily ozbrojené složky včetně zásahové jednotky. Podle svědků panovala uvnitř budovy panika a lidé hledali úkryt v obchodech. Jeden z prodavačů Blesku popsal, že zavřeli provozovnu a poskytli útočiště desítkám lidí. Odhadem se u nich ukrylo padesát až šedesát osob.
Dramatické okamžiky popsali i další svědci. „Z nehtového studia vyběhl v obličeji zakrvácený muž, kapala z něj krev, v ruce držel sekáček na maso. Na první pohled šlo o cizince,“ uvedl jeden z nich pro Blesk. Jiný svědek popsal, že muž se zbraní působil zmateně a měl viditelná zranění. „Šermoval s tou mačetou, byl zmatený, měl sekance na tváři, kapala z něj krev, hodně krvácel“ řekl muž.
V objektu byla patrná stopa krve, kapky vedly od vstupu u parkoviště až do druhého patra k restaurační zóně. Ostraha před obchodním domem nalezla nůž, zatím není potvrzeno, zda patřil pachateli. Agentura Aktu.cz uvedla, že motivem útoku mohl být osobní konflikt, údajná pomsta vůči přítelkyni.
V obchodním centru byl shodou okolností europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který byl v poschodí, ve kterém je občerstvení. „Slyšel jsem řev, viděl jsem, jak k Futuru přijíždějí auta policistů. Lidé byli v šoku, slyšel jsem, jak lidé říkají: Oháněl se tam blázen s mačetou,“ řekl ČTK Zdechovský. Na místě je podle něj zásahová jednotka policie i záchranáři. „Vše probíhá velmi profesionálně,“ uvedl Zdechovský, který přišel do Futura krátce po 17:00.
Zdravotnická záchranná služba potvrdila dvě zranění. Muž utrpěl vážné bodné poranění v oblasti horní poloviny těla a končetiny, žena vyvázla s řezným poraněním ucha. Oba skončili v péči zdravotníků.
Podle nejnovějších informací policisté útočníka zadrželi ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Policie zároveň uvedla, že nemá žádné poznatky o tom, že by hrozilo další nebezpečí pro veřejnost. Okolnosti incidentu nadále vyšetřují kriminalisté.
Za 4 roky bude venku a může rovnou do nakupaku