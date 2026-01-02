Moment, kdy začalo peklo a zoufalý boj o život ve švýcarském baru: Požár má přes 40 obětí
Neštěstí ve švýcarském baru v lyžařském středisku Crans-Montana si vyžádalo podle odhadů záchranných složek 47 mrtvých a přibližně 100 zraněných. Obrovský požár vznikl během několika sekund v suterénu baru. Na sociálních sítích se objevila fotka, která zřejmě dává odpověď, proč k požáru vůbec došlo.
Silvestrovská oslava ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana se během chviličky proměnila v holý boj o přežití. Podle nejnovějších informací došlo během několika sekund ke vzplanutí stropu od malé římské svíce v šampaňském. Zaměstnanci si měli údajně nehodu natáčet, místo aby jednali. Protože se stejně zachovali i návštěvníci baru, oheň se začal rychle šířit.
Brzy všem přítomným došla vážnost situace a chtěli se v rychlosti dostat pryč, ale špatně řešený únikový východ s jediným úzkým schodištěm jim útěk neulehčovalo.
Důvod, proč k neštěstí došlo, vyšetřují policisté. Jeden ze svědků uvedl, že za požár mohla servírka držící prskavku příliš blízko stropu, informoval deník Daily Mail. Znepokojivá videa odhalují momenty zevnitř baru těsně po vzniku požáru a následně i zvenku, kde se lidé tlačí na sebe, aby utekli před pohromou.
Lidé probíhali plameny a snažili se rozbít okna, aby se dostali na svobodu. V davu bojujícím o záchranu vládla panika a adrenalin zapříčinil, že zranění často o svém popálení ani nevěděli a jenom se snažili vzdálit, uvedli svědci.
Ze strašlivé události jsou v šoku místní i turisti a všichni chodí před bar pokládat květiny a svíčky obětem.
No jo no, alkohol "škodí" zdraví...a ti co jsou "pod vlivem" ztrácejí soudnost.
A druhá věc je, z jakého "papundeklu" byl ten bar postaven.... 👎