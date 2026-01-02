Majitelé baru se 47 oběťmi se chlubili: Všechno jsme postavili sami! Sklep se změnil ve smrtící past
Kolem požáru v populárním baru Le Constellation ve švýcarských Alpách vyvstává mnoho otázek. Francouzský pár, který bar vlastní, tak bude mít co vysvětlovat. Šlo tragédii předejít? A je vůbec vhodné používat prskavky jako součást show při servírování drinků?
Jacques Moretti (49) a jeho manželka Jessica (40) pocházejí z francouzského ostrova Korsika a v oblasti švýcarského pohostinsví jsou známé postavy, informuje britský deník Daily Mail.
Nyní se k nim upíná velká pozornost veřejnosti a čelí řadě otázek. Všechny zejména zajímá, jak se požár tak rychle rozšířil a proměnil suterénní podnik ve smrtící past.
Bar postavil vlastníma rukama
Pár se do oblasti Crans-Montana zamiloval během týdenní dovolené v roce 2011 a rozhodl se zde podnikat. Netrvalo dlouho a v roce 2015 si otevřeli vlastní bar Le Constellation.
Pan Moretti se svěřil, že bar otevřeli v opuštěné budově a museli ho téměř celý zrekonstruovat. „Dělal jsem téměř vše sám. Podívejte se na tyhle stěny, jsou postavené ze 14 tun kamene, který pochází ze Saint-Léonard," popsal s hrdostí novinám.
Bar s terasou nahoře a klubem v suterénu, kde hráli DJs a živá hudba, se rychle stal jedním z nejpopulárnějších nočních podniků ve městě. Stálou klientelu tvořili převážně mladí a movití milovníci zimních sportů a místní obyvatelé.
Podle webu Crans-Montana bar lákal na elegantní prostor a slavnostní atmosféru.
Je známo, že je to také jeden z mála barů v lyžařském resortu, který umožňuje vstup lidem od 16 let, místo obvyklých 18.
Klub jako tikající bomba?
Paní Moretti byla uvnitř klubu, když vypukl požár a utrpěla popáleniny na paži. Její manžel pracoval v jednom z dalších podniků, který vlastní.
Ještě během vyprošťování obětí z trosek klubu, si někdo dal tu práci a sociální sítě populárního podniku smazal.
Mnozí z těch, kteří zemřeli, se nejspíše udusili v tlačenici při snaze dostat se k jedinému východu.
Vyšetřovatelé se také podívají na to, zda dřevěný nábytek v suterénu, dřevěné obložení stěn a izolace stropu z pěnového materiálu neměly na svědomí rychlé šíření ohně.
Zkoumá se také to, zda byl suterén, který měl jen jedny relativně úzké schody, tikající bombou a zda tragédie byla jen otázkou času.
Svědci popsali, že požár způsobila servírka, která držela lahev s prskavkou. Od té chytnul materiál na stropě a plameny se rychle rozšířily po celém baru.
Některé zprávy také uvádějí, že klub obdržel bezpečnostní skóre jen 6,5 z 10 na webu Wheree, i když není jasné, jak bylo hodnocení vypočítáno.
