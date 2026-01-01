Řidič zkolaboval a vjel do protisměru: Svědci mu poskytli první pomoc

Ilustrační foto.
1. ledna 2026
Ve středu 31. prosince večer, jen pár hodin před vyvrcholením novoročního veselí, došlo v Táboře k vážné dopravní nehodě. Řidič automobilu Škoda zkolaboval za volantem, vjel do protisměru a naboural do sloupu. Svědci mu bez váhání okamžitě poskytli první pomoc až do příjezdu policie a záchranářů. Zraněného muže převezli do nemocnice.

Kolem půl šesté večer došlo v Táboře k nešťastné dopravní nehodě. Středně starý řidič černé škodovky zkolaboval za volantem, vjel do protisměru a naboural do sloupu. U muže mělo údajně dojít ke kolapsu životních funkcí.

Na místě mu okamžitě pomohli svědci poskytnutou první pomocí.  Po příjezdu strážníků a záchranářů zahájili resuscitaci za pomoci defibrilátoru. "Bezprostřední první pomoc mu s telefonickou asistencí operátora záchranné služby poskytli svědci nehody. Záchranáři na ni navázali rozšířenou resuscitací, která byla úspěšná," popsala mluvčí Kristina Vrkočová, uvedl server Deník.

Hlídka v průběhu celé akce řídila dopravní provoz, aby nedošlo k další tragické nehodě. Zraněného řidiče záchranáři převezli do českobudějovické nemocnice, kde ho předali do péče kolegům z kardiologického oddělení.

