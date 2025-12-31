Drama na silvestrovské oslavě v Táboře: Muž vypadl ze šestého patra!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk: Václav Burian)
31. prosince 2025
31. prosince 2025
22:40
Autor: kjm, ČTK - 
31. prosince 2025
22:27

Ošklivým způsobem se vyvinuly oslavy konce roku v panelovém domě v jihočeském Táboře. Přímo během silvestrovského večírku tam totiž z okna šestého patra vypadl muž a utrpěl velmi vážná zranění. Do nemocnice musel být transportován vrtulníkem.

K nešťastné události došlo krátce po sedmé hodině večer. Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera zrovna v bytě v šestém patře probíhala oslava. Případem se podle něj vyšetřovatelé nadále zabývají.

Muž po pádu utrpěl velice vážná zranění. „Poskytli jsme mu neodkladnou přednemocniční péči a následně letecky transportovali do českobudějovické nemocnice,“ upřesnila pro mluvčí záchranářů Kristina Vrkočová.

Témata:
nehodapád z výškyslavnostNemocnice České BudějovicesilvestrdramazraněníTábor
Uživatel_5695114 ( 31. prosince 2025 23:32 )

no jo , chlast je prevít a ještě jak to někdo neumí , tak padá

Zobrazit celou diskusi
