Auto v Jihlavě vjelo do lidí: Čtyři zranění chodci!
Při odpolední nehodě v Jihlavě se lehce zranili čtyři chodci. Vjelo do nich osobní auto, které dostalo smyk. O ošetření čtyř lidí, které zdravotníci s lehčím zraněním převezli do nemocnice, informoval mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. Policie nejprve uvedla, že zranění utrpěli tři lidé. Nehoda v části Pístov se stala před 16:00. Na celé Vysočině odpoledne intenzivně sněžilo.
Okolnosti havárie policie vyšetřuje. Dechová zkouška řidiče byla negativní, uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Dopravních nehod se odpoledne stalo na Vysočině víc. Hasiči je pomáhali odstraňovat i v Třebíči, Havlíčkově Brodě nebo Kamenici. Podle dispečerů krajských silničářů měly se sjízdností zasněžených silnic odpoledne problémy i kamiony, hlavně v kopcích.
Podle meteorologů napadne do večera tři až osm centimetrů sněhu, nejvíce na severu a západě kraje. Místy se budou tvořit sněhové jazyky.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.