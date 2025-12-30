Sen o Kilimandžáru skončil tragicky: Co předcházelo smrti českých zubařů?
Smrt dvou českých zubařů na svazích africké velehory má nové detaily. Manželé z Českých Budějovic zahynuli při pádu záchranného vrtulníku vyslaného kvůli náhlým zdravotním potížím během výstupu. Nehoda se stala krátce po vzletu z vysokohorského tábora Barafu a okolnosti pádu stroje nyní vyšetřují tanzanské úřady.
David (†30) a Anna (†30) byli zkušenými cestovateli, ve vysokých nadmořských výškách se pohybovali v Alpách, Nepálu i v zámoří. Výstup na Kilimandžáro měl být jejich splněným snem, který si chtěli splnit na Štědrý den. V závěrečné fázi výstupu se ale dostali do vážných potíží.
Do Tanzanie vyrazili s místní cestovní kanceláří Mikaya Tours a výstup probíhal po běžně využívané trase. Situace se vyhrotila v oblasti vysokohorského tábora Barafu, odkud horolezci vyrážejí k závěrečnému výšlapu na vrchol nejvyšší africké hory. Podle informací serveru iDNES došlo ke zhoršení zdravotního stavu a bylo nutné přivolat záchranáře s vrtulníkem.
Stroj s pacienty pak odstartoval z helipadu u tábora, po chvíli se ale zřítil. Stroj narazil do skalnatého svahu a začal hořet. Nehodu nepřežil nikdo z pasažérů. Spolu s českými manžely zemřel také pilot původem ze Zimbabwe, místní horský průvodce a lékař účastnící se záchranné akce.
Přesné okolnosti havárie zatím známy nejsou. Tanzanské úřady potvrdily, že vrtulník byl nasazen v rámci záchranné mise, samotná příčina nehody ale zůstává předmětem vyšetřování. Podle svědků se stroj zřítil jen krátce po startu. Letecká společnost Kilimedair Aviation se k nehodě zatím veřejně nevyjádřila.
David a Anna pocházeli z Českých Budějovic a znali se už od školy. Společně vystudovali stomatologii v Plzni a po návratu do rodného města si vybudovali vlastní zubní ordinaci. Cestování a hory tvořily pevnou součást jejich života. „Anička milovala hory snad odjakživa a David byl nadšený turista, takže se k sobě krásně hodili,“ popsala jejich vztah blízká kamarádka.
Vyšetřování nehody na svazích Kilimandžára pokračuje. Úřady se zaměřují na technický stav stroje i okolnosti zásahu ve velké nadmořské výšce.
