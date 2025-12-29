Smyk na ledovce skončil fatálně: Řidič slétl do Bíliny, v nemocnici zemřel
Noční nehoda na silnici mezi Mostem a Bílinou má tragický konec. Mladý řidič po střetu s dalším vozem a nárazu do svodidel sjel s autem do koryta řeky Bíliny. Z místa ho transportoval vrtulník, v nemocnici ale svým zraněním podlehl. Další dvě osoby z vozu skončily v péči lékařů.
K tragédii došlo v sobotu 27. prosince zhruba půl hodiny před půlnocí u obce Liběšice. Podle prvotních informací při ní sehrála roli nepřiměřená rychlost v kombinaci s velmi zrádnými podmínkami, kdy pro sever Čech platila výstraha před mrznoucím deštěm a tvorbou ledovky. Po lehkém střetu s jiným autem následoval náraz do svodidel a pád vozidla do řeky.
Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky. Hasiči zasahovali u vozu, který skončil pod hladinou, a řešili i riziko úniku provozních kapalin. „Po příjezdu jednotek se podařilo nalézt osobu v potopeném vozidle a vyprostit ji, poté byla předána do péče záchranářů,“ potvrdil na Facebooku Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.
Řidič byl po vyproštění v kritickém stavu a výrazně podchlazený. Záchranáři zahájili resuscitaci a letecky jej transportovali do nemocnice. Přes veškeré úsilí lékařů však mladý muž zraněním podlehl. Policie jeho přesný věk nesdělila, potvrdila pouze, že šlo o velmi mladého řidiče.
Ve vozidle cestovaly také dvě nezletilé osoby. Obě utrpěly zranění a záchranáři je převezli do nemocnice v Mostě. Okolnosti nehody policisté nadále vyšetřují.
