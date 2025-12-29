Drama pod Ještědem: Bezvládného lyžaře zachránila náhoda
Rutinní zásah se během několika vteřin změnil v boj o život. Členové Horské služby si na sjezdovce na Ještědu všimli bezvládně ležícího lyžaře, u něhož okamžitě zahájili resuscitaci. Díky jejich rychlé reakci muž přežil.
Na svahu pod Ještědem se v sobotu 27. prosince dopoledne odehrála dramatická záchrana. Záchranáři Horské služby vyjížděli k jinému případu, když si při svážení ošetřeného pacienta všimli muže ležícího na sjezdovce. Na první pohled jim bylo jasné, že nejde o běžný pád.
„Všimli jsme si osoby ležící uprostřed sjezdovky. Na první pohled nejevil známky života a naše podezření se po jeho vyšetření potvrdilo. Okamžitě jsme kontaktovali ZZS a zahájili jeho resuscitaci,“ popsali na svém webu záchranáři.
Muže se jim naštěstí po resuscitaci podařilo stabilizovat a následně jej převzala posádka rychlé lékařské pomoci z Liberce, která ho transportovala do nemocnice.
Zásah znovu připomněl, že v horském terénu může jít o vteřiny. Právě všímavost a okamžitá reakce sehrály klíčovou roli. Záchranáři proto apelují na návštěvníky hor, aby nepřeceňovali své síly a sledovali dění kolem sebe, protože i zdánlivý detail může v kritickém okamžiku rozhodnout.
