Šílená honička skončila nehodou: Kradené Ferrari vyletělo ze silnice
Šokující video policejní honičky ulicemi amerického Miami vzbudilo poprask na sociálních sítích. Policie se snažila zastavit kradené Ferrari Purosangue, když řidič narazil do sloupku s elektrickým vedením a projel skrz do křoví. Z místa nehody už nedokázal odjet, tak utekl. Policie ho později zadržela.
Honička, jako z americké kriminálky, se odehrála v ulicích floridského Miami. Po ohlášení krádeže stříbrného Ferrari Purosangue policie začala po vozidle pátrat. Jakmile ho objevila, spustila houkačky a snažila se sporťák zastavit, informoval web Road Track.
Na záznamu z honičky je jasně vidět, že se řidič Ferrari snaží před policií ujet. V průběhu jízdy ale přestane zvládat rychlost a vylítne ze silnice. Srazí sloupek elektrického vedení a zahučí do porostu kolem vozovky. Z policejního auta vyběhne hlídka a začne celou nehodu prozkoumávat.
Řidič (28) z místa činu utekl a policie ho zadržela až později v jeho bytě. Údajně měl na sobě stejnou mikinu jako při honičce a poranění na tváři. Policisté ho umístili do vazby, ale muž trvá na své nevině a odmítá, že by kdy Ferrari řídil, uvedl server CBS News.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.