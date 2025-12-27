Hazard ve Špindlu: Žena s kočárkem bruslila na tenkém ledě!
Znepokojivé záběry sdíleli na sociálních sítích strážníci ze Špindlerova Mlýna. Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě. Led přitom dosahoval tloušťky jen několika centimetrů!
Na případ strážníci upozornili v sobotu na sociálních sítích. „Chtěli bychom upozornit návštěvníky Špindlerova Mlýna a zejména ty, kteří hledají i jiné vyžití než lyžování. Mrzne pouze týden, led na přehradě Labská dosahuje tloušťky do 8 cm, a to pouze při březích,“ uvedli v příspěvku. Ledová plocha tedy rozhodně není pro bruslení vhodná. Ne všichni ale na pravidla dbají.
Strážnici sdíleli také video ženy, která na přehradě hazardovala se životem. Na tenký led přitom vyjela i s kočárkem. „Vstup na led zakazují i cedule umístěné na březích přehrady," dodali strážníci.
Je až neuvěřitelné,kolik hloupých lidí existuje. No tato žena je opravdu příklad hloupostí a nezodpovědnosti.🙏🤦