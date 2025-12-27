Hazard ve Špindlu: Žena s kočárkem bruslila na tenkém ledě!

Žena s kočárkem ve Špindlu bruslila na tenkém ledě.
Autor: btk - 
27. prosince 2025
20:53

Znepokojivé záběry sdíleli na sociálních sítích strážníci ze Špindlerova Mlýna. Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě. Led přitom dosahoval tloušťky jen několika centimetrů!  

Na případ strážníci upozornili v sobotu na sociálních sítích. „Chtěli bychom upozornit návštěvníky Špindlerova Mlýna a zejména ty, kteří hledají i jiné vyžití než lyžování. Mrzne pouze týden, led na přehradě Labská dosahuje tloušťky do 8 cm, a to pouze při březích,“ uvedli v příspěvku. Ledová plocha tedy rozhodně není pro bruslení vhodná. Ne všichni ale na pravidla dbají.  

Video  Žena ve Špindlu bruslila s kočárkem na tenkém ledě.  - Městská policie Špindlerův Mlýn
Strážnici sdíleli také video ženy, která na přehradě hazardovala se životem. Na tenký led přitom vyjela i s kočárkem. „Vstup na led zakazují i cedule umístěné na březích přehrady," dodali strážníci. 

Témata:
Špindlerův MlýnKočáreksociální síťpřehradaStrážniceKrálovéhradecký kraj
dana lattova ( 27. prosince 2025 21:29 )

Je až neuvěřitelné,kolik hloupých lidí existuje. No tato žena je opravdu příklad hloupostí a nezodpovědnosti.🙏🤦

theo110 ( 27. prosince 2025 21:20 )

Jenže to nezaridite. Spíš by se děti měli takovýhle matkám okamžitě sebrat.

theo110 ( 27. prosince 2025 21:12 )

To je strašný, vyfotit ksycht, někdo ji jistě pozná a do obličeje řekne, jaká na to je.

Patri Malý ( 27. prosince 2025 21:08 )

Někteří lidé by neměli mít děti...

Zobrazit celou diskusi
