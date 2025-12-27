Evakuace obchodního centra v Teplicích: Anonym vyhrožoval střelbou
Policie evakuuje obchodní centrum Galerie v Teplicích kvůli anonymní výhrůžce střelbou. Po neznámém volajícím pátrá policie. Veřejnost žádá, aby dbala pokynů.
„Aktuálně probíhá evakuace obchodního centra Galerie Teplice. Policisté prověřují anonymní výhrůžku střelbou. Momentálně pátrají po neznámém volajícím. Žádáme veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících policistů a respektovala jejich výzvy,“ sdílela policie na sociální síti X.
Telefonát policie přijala kolem 15:00. Mluvčí policie Václav Krieger ČTK řekl, že evakuace trvá několik desítek minut a zatím není jasné, kolik lidí se v obchodním centru zdržovalo.
Galerie stojí na náměstí Svobody, kam se evakuovaní včetně personálu přesouvají. V obchodním centru je několik desítek obchodů a služeb, kino, občerstvení či parkoviště.
