Čecha vězní ve venezuelském lágru: Vánoční dárky a jasný vzkaz rodičům!
Čech uvězněný ve Venezuele měl po 16 měsících žaláře v nelítostných podmínkách světlou chvilku. K Janu D. se v úterý dostala na půl hodiny vedoucí stálé mise EU v Caracasu María Antonia Calvo Puertová. Předala mu dopisy od rodičů či vánoční sladkosti, on jim na oplátku poslal dojemný vzkaz.
Puertová přinesla pozitivní zprávy. Český občan by měl být v dobrém stavu. „Aspoň teda ve srovnání s dalšími dvěma vězni, které měla při té půlhodinové návštěvě taky na starosti,“ sdělil otec vězněného Čecha Oldřich Darmovzal exkluzivně pro CNN Prima NEWS. Diplomatka spolu s Čechem navštívila i občany Irska a Rumunska.
První dopis po 16 měsících
Dobrý zdravotní stav potvrdil skrze verš z Bible i sám vězněný Jan D. „Vzkázal nám, že je v pořádku, a potom nám dal ještě zajímavý vzkaz. Odkázal nás na list Korinťanům, list první, třináctý oddíl. Takže to bylo od něho velmi hezké,” sděluje s úlevou jeho otec.
„Obzvlášť si ceníme toho, že bylo možné mu konečně po 16 měsících předat od nás dopis, pozdrav a fotografii, která mu připomene jeho domov,“ pokračoval s vděkem Darmovzal. Vězněný Čech měl dostat také ovoce a vánoční sladkosti.
Od dříve propuštěných spoluvězňů neměli manželé Darmovzalovi pozitivní zprávy. Prý se k němu nikdy žádné dopisy nedostaly.
Nová vláda bude pokračovat v záchraně
Rodiče se také svěřili, že v návštěvu diplomatky už ani nedoufali. „Asi dvakrát nebo třikrát to zkolabovalo. Venezuelská strana to na poslední chvíli zrušila z nejrůznějších důvodů, takže jsme už pomalu ani nedoufali, že by k tomu mohlo dojít,“ pokračoval Darmozval.
Podle otce vězného Čecha je důležité, že evropská diplomatka mohla vlít do žil jeho synovi optimismus, že se na jeho záchraně pracuje. Kvůli monitorovanému hovoru však nebylo možné zacházet do příliš velkých podrobností.
Nový ministr zahraničních věcí Petr Macinka potvrdil, že k návštěvě došlo a ujišťuje veřejnost, že na záchraně českého občana budou intenzivně pracovat. Jeho slova potvrdil i současný premiér Andrej Babiš.
Obviněn z pokusu o převrat
Venezuelský režim dříve odmítal se zástupci české diplomacie komunikovat. Jan Darmovzal byl ve Venezuele obviněn z pokusu o státní převrat loni na podzim.
Venezuelská strana tvrdí, že byl Darmovzal napojen na americké tajné služby. V jeho telefonu našli Venezuelci fotografie ve vojenské uniformě a WhatsAppovou skupinu „5. komando AZ“. Čech původem z Břeclavi je členem aktivních záloh. Rodiče i české ministerstvo zahraničí obvinění odmítají.