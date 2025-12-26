Tragická smrt v Kladně: Muž vypadl z okna

Pád z okna vyšetřují kriminalisté.
Autor: avi - 
26. prosince 2025
11:21

Na Boží hod byl v Kladně před domem nalezen muž bez známek života. Policejní mluvčí zatím potvrdila pravděpodobný pád z okna. Věc si vzali na starost kladenští kriminalisté.

Tragická událost se stala 25. prosince v podvečer v Poděbradské ulici v Kladně. Hned po oznámení na místo vyjeli policisté i záchranáři. Bohužel muži již nebylo pomoci a zasahující lékař u něj konstatoval smrt.

Nešťastná událost se vyšetřuje

„Jedná se o nález mrtvého muže před obytným domem. Provedeným šetřením na místě policisté zjistili, že muž zemřel pravděpodobně po pádu z okna ve vyšším patře domu. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Co za nešťastným pádem z okna stálo, mají nyní za úkol rozplést kladenští kriminalisté.

Martin Havlicek ( 26. prosince 2025 12:12 )

Ze by pan dostal okyniadu?

