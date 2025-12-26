Smrt Čechů ve vrtulníku na Kilimandžáru: Annu a Davida (†30) evakuovali při sestupu, a pak…!
Záchranný vrtulník se na Kilimandžáru zřítil krátce po startu z vysokohorského tábora Barafu při zdravotnické evakuaci. Nehodu nepřežil nikdo z pěti lidí na palubě, mezi oběťmi jsou i dva Češi David a Anna P. Příčinu tragédie vyšetřují tanzanské úřady.
Tragédie se odehrála na Štědrý den 24. prosince v podvečer, kdy vrtulník typu Airbus Helicopters H125 vzlétl z heliportu u tábora Barafu, odkud měl v rámci zdravotnické mise přepravit horolezce kvůli rychle se zhoršujícímu počasí do bezpečí. Stroj se však jen několik minut po startu zřítil do oblasti Barafu Valley na jihovýchodní straně masivu, ve výšce zhruba 4 700 metrů nad mořem. Svědci popsali, že vrtulník po pádu okamžitě vzplál a nikdo z posádky ani pasažérů neměl šanci přežít.
Mezi oběťmi byli dva čeští turisté David a Anna P. (oba †30), kteří se prý účastnili běžné turistické výpravy organizované místní cestovní kanceláří. Na horu vyrazili 20. prosince po trase Machame v rámci šestidenní expedice. Nehoda se stala při jejich sestupu, kdy už měli za sebou hlavní část cesty. Podle místních úřadů šlo o standardní turistickou cestu.
Spolu s českými turisty zahynul místní horský průvodce, lékař zajišťující zdravotnický doprovod a pilot vrtulníku ze Zimbabwe. Stroj provozovala společnost KiliMedAir Aviation specializující se na záchranné lety a zdravotnické evakuace v obtížných horských podmínkách. Záchranné týmy se k místu nehody dostaly velmi rychle, rozsah poškození vrtulníku a požár však vyloučily jakoukoli možnost pomoci.
Případem se nyní zabývá tanzanský úřad pro civilní letectví ve spolupráci se správou letišť a policií. Vyšetřovatelé shromažďují důkazy přímo v národním parku a zaměřují se na technický stav vrtulníku, podmínky letu i okolnosti startu ve vysoké nadmořské výšce.
Podle serveru The Citizen je létání ve výškách nad čtyři tisíce metrů na Kilimandžáru mimořádně náročné kvůli řídkému vzduchu a rychle se měnícím podmínkám, přesto jsou zdravotnické evakuace běžné, protože každoročně se o výstup pokoušejí desetitisíce lidí.
Smrtelné letecké nehody jsou na této hoře výjimečné a podobný případ se zde stal naposledy před více než patnácti lety. Úřady nyní pokračují ve vyšetřování a rodiny obětí čekají na další oficiální závěry.
Tady je opravdu na místě vyslovit soustrast všem kdo je znali .
Tady velmi soucítím.