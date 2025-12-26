Vánoce u Fritzlů ve sklepě: Tyran slavil svátky s manželkou a pak i vězněnou dcerou a společnými dětmi
Z kauzy rakouské zrůdy Josefa Fritzla (90) dodnes mrazí. Na konci dubna 2008 vyšlo najevo, že senior 24 let držel v zajetí svou vlastní dceru Elisabeth (58), kterou znásilňoval a počal s ní sedm dětí. Fritzl dostal za hrůzné zločiny doživotní trest, i když se ho jeho obhájce před soudem snažil vylíčit jako pečujícího chlapíka a vzorného taťku. Fritzl prý své tajné rodině do sklepa přinesl i vánoční stromeček a dárky...
V dubnu 2008 začala rakouská policie rozkrývat jeden z nejděsivějších případů v historii země. Šlo o dnes již slavnou kauzu Amstetten, tedy děsivý příběh incestu, znásilňování a věznění dcery vlastním otcem. To vše měl na svědomí Josef Fritzl, který bez jednoho roku čtvrt století držel vlastní dceru Elisabeth v zajetí ve sklepě, kde ji pravidelně znásilňoval a také s ní zplodil sedm dětí.
Tři z nich vychovával s manželkou, tři zůstaly s matkou ve sklepě a jedno zemřelo. Vše vyšlo najevo až díky zdravotním komplikacím nejstarší Kirsten. Elisabeth otce přesvědčila, aby ji s dětmi vzal do nemocnice. Tam konečně vše vyšlo najevo a vězněná žena policistům vylíčila, co jí otec prováděl.
Fritzl se navenek prezentoval jako rodinný typ a tak se ho také snažil vykreslit u soudu v roce 2009 i jeho advokát. Fritzlovi podle něj na vnoučatech, zároveň vlastních dětech, záleželo. Projevovalo se to údajně například tím, že o Vánocích Fritzl do sklepa přinesl vánoční stromeček a své zajatce dokonce obdaroval.
Průběh Vánoc roku 1998 ve své knize Tajemství ve sklepě popsal americký spisovatel John Glatt. Fritzl tehdy svátky oslavil nejprve s širokou rodinou nahoře v domě a když pak příbuzní odjeli, vydal se do sklepa na tajnou oslavu. Svým vězňům tam přinesl vánoční stromeček a napečené koláče.
Přestože svou tajnou rodinu držel v příšerných podmínkách, Fritzl si podle Glatta čas od času vybral slabší chvilku, kdy své vězně dokonce obdaroval. Šlo právě o období svátků nebo něčích narozenin. Fritzl na Elisabeth a její děti nezapomněl ani na začátku roku 1999, kdy se s přáteli vydal na měsíční dovolenou do Thajska.
Zatímco dcera s dětmi živořila v tmavém sklepě bez oken, Josef se koupal v teplém moři, užíval si slunce a v noci se vydával na výlety do ulic, kde si platil prostitutky. „Byl tam bez manželky, ta se prý musela starat o děti,“ popsal Johnu Glattovi Fritzlův bývalý přítel Paul Hoerer, který byl tehdy v Thajsku s Josefem.
Paulovi se jednou podařilo na kameru natočit Fritzla, když nakupoval podezřelé věci. „Byli jsme na tržišti v Pattaye, on nevěděl, že stojím přímo za ním. Kupoval šaty a spodní prádlo pro hubenou ženu. Jeho manželce by to určitě nesedělo,“ popsal Hoerer.
Když si Fritzl všiml, že ho kamarád natáčí na kameru, rozzuřil se. Po chvíli se uklidnil a snažil se vše vyžehlit. Fritzl Paulovi vysvětlil, že má bokovku a manželku podvádí.
Hoererova partnerka Andrea spisovateli popsala, že Josef na dovolené nakupoval obrovské množství dárků pro děti. „Měl několik tašek naplněných jen věcmi pro děti. Pamatuju si, že mi přišlo divné, že nakupoval tolik dárků jen pro tři děti,“ zavzpomínala Andrea. Část dárků zřejmě byla určena pro děti žijící ve sklepě.
Obhájce u soudu hájil Fritzla s tím, že měl Elisabeth a společné děti rád a myslel na ně, což podle něj kromě již zmíněného vánočního stromku dokládaly i další předměty, které v průběhu času do suterénu nanosil. Byly to například učebnice, akvárium nebo kanárek. Ptáček mimochodem ve sklepě žil poměrně dlouhou dobu, podle Fritzlova advokáta to bylo díky tomu, že ve sklepě byl poměrně dobrý vzduch. Soudkyni ale argumenty obhajoby nepřesvědčily a netvor vyfasoval doživotí.
