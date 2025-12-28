Vlak na přejezdu u Hanušovic smetl auto: Řidič zemřel
Na Šumpersku se dopoledne střetlo osobní auto s vlakem. Automobil se po nehodě převrátil na střechu, zraněný řidič navzdory úsilí záchranářů zemřel, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Marie Šafářová. Nikdo další zraněn nebyl. Ve vlaku cestovalo 65 lidí, které pomohli evakuovat hasiči. Doprava na trati v úseku mezi Bohdíkovem a Rudou nad Moravou je zastavena, uvedly České dráhy.
Nehoda se stala po 10:00 u Alojzova. „Řidič osobního auta zřejmě nerespektoval výstražný signál zabezpečovacího zařízení a vjel na přejezd, kde se střetl s projíždějícím vlakem, který jel ve směru od Hanušovic,“ uvedla policejní mluvčí. Auto skončilo na střeše, zraněný řidič skončil v péči zdravotnické záchranné služby. „Řidič zraněním i přes veškerou snahu záchranářů podlehl. Ve voze cestoval sám, nikdo ve ve vlaku zraněn nebyl,“ uvedla policejní mluvčí.
Cestující z vlaku následně přepravil náhradní autobus. „Zajistili jsme místo nehody, provoz na trati byl zastaven. Spolupracovali jsme s jednotkou Správy železnic, která si poté velení zásahu převzala. Nyní probíhá vyšetřování příčin a okolností srážky,“ sdělila ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Podle informací Českých drah byla na trati zajištěna náhradní autobusová doprava. S omezením dráhy počítají zhruba do 13:00
