Policisté v Česku letos evidují více než 130 tisíc trestných činů. Ačkoliv u mnoha případů stále neznáme definitivní verdikt soudu, s jistotou můžeme říct, že letošní rok přinesl řadu znepokojujících událostí. Týrání ve sklepě, obživnutí v rakvi i útok motorovou pilou. Připomeňte si ty nejvýraznější krimi případy roku 2025.
Nejvýraznější krimi případy roku 2025: Devět let za vraždu, útok motorovkou i procitnutí v rakvi
1.Za vraždu dostal 9 let
20. února útočil v obchodě Action v Hradci Králové dnes již sedmnáctiletý mladík. Sám žil ve virtuálním fantazijním světě a vraždou uskutečnil svoje představy, přičemž jednal příčetný, bez vlivu alkoholu a nebyl ani zfetovaný. Za cíl si vybral náhodné oběti. Prodavačka Iveta S. (†38) žila u Hradce Králové s přítelem, který má dvě děti, mladší Eliška K. (†19) z Jasenné na Náchodsku měla rok po studiu na obchodní akademii. Po vstupu do Actionu se zeptal, kde mají nože, z regálu vzal jeden s 20centimetrovou čepelí a obě ubodal. Nůž odhodil při útěku za obchodem a za 10 minut ho policie zadržela kilometr daleko.
Trest nepodmíněně padl na konci října. Za ubodání prodavaček dostal devět let!
2.Oběť týral v řetězech
Protrpěla tři měsíce uvězněná ve sklepě! Otřesný případ týrání a sexuálního zneužívání se údajně odehrál v malé vesničce Siřem nedaleko města Podbořany na Lounsku. Karel N. (40) měl již vloni v listopadu unést ženu a spoutanou řetězem ji držet ve svém sklepě. Oběti se na začátku letošního roku nakonec podařilo uprchnout a zalarmovat sousedy.
Oběti měl obviněný oholit hlavu a fyzicky ji týral. S nelidským chováním mu měli pomáhat tři další lidé. Karel N. roky působil jako vedoucí dětského tábora.
3.Vraždil billboardový boss?
Alex Burkov (38), podnikatel s ukrajinskými kořeny a českým občanstvím, zmizel začátkem července 2025 při potápění u ostrova Vir. Naposledy byl ve společnosti Antona F., Slováka působícího v Česku v oblasti billboardové reklamy. Ten policii vypověděl, že motorový člun, na němž se pohybovali, předal neznámému muži kvůli poruše motoru.
Vyšetřovatelé však jeho vysvětlení odmítají a mají za to, že se plavidla zbavil poté, co Burkova zabil z finančních důvodů. Tělo zmizelého se dosud nenašlo, podnikatel stále zůstává ve vazbě.
4.Žena procitla v rakvi
Neuvěřitelný případ rozplétali vyšetřovatelé v Plzni koncem května. Starší muž nahlásil, že jeho manželka (88) zemřela. Na místo vyrazila koronerka, která smrt seniorky potvrdila. Jenže pracovník pohřební služby si později všiml, že žena v rakvi dýchá! Sanitka ženu odvezla do nemocnice.
Po několikadenní hospitalizaci seniorka v nemocnici zemřela. Koronerku policisté vyšetřovali pro podezření z trestného činu neposkytnutí pomoci. Koncem listopadu případ uzavřeli. Podle policistů k trestnému činu nedošlo.
5.Otakara zastřelila policie
Tragédie, která šokovala Prahu. 24. srpna v Ďáblicích zasahovala policie proti Otakarovi S. (†47), který se po hádce s partnerkou zabarikádoval ve svém bytě. Následoval zásah zásahové jednotky, dva výstřely – a konec života.
Policisté použili výbušky i speciální střely s pepřovým sprejem. Situace se ale vyhrotila a jeden ze zasahujících nakonec použil útočnou pušku. Muž byl zasažen a přes okamžitou první pomoc po převozu do nemocnice zemřel. Odborníci se ohledně oprávněnosti zásahu neshodnou. Vyšetřování pokračuje i nadále.
6.Sebevražda matky zastřelené Elišky
V dubnu otřásla Českem sebevražda maminky zavražděné Elišky Šimůnkové. Lenka Šimůnková si vzala v sobotu 12. dubna život skokem do propasti Macocha. Maminka Lenka Šimůnková patřila mezi největší kritiky celého vyšetřování.
Podle vyšetřovatelů měl s ženou blízký vztah bývalý policista, který ji v posledním roce jejího života často podporoval a veřejně s ní vystupoval. Oba se snažili upozornit na možné pochybení policie při zásahu proti střelci na FF UK. Expolicistu kriminalisté obvinili ze zločinu účasti na sebevraždě. Web FORUM 24 dříve uvedl, že Štěpán měl ženu odvézt až k propasti Macocha. V případě prokázání viny mu hrozí až 12 let vězení.
7.Útok motorovou pilou
K brutálnímu incidentu došlo v říjnu na Karlovarsku. Muž (32), cizinec, si přinesl do obchodu v Horní Blatné motorovou pilu a zaútočil s ní na prodavačku (55). Vážně zraněná žena skončila v nemocnici. Muže kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu.
Video z bezpečnostní kamery ukázalo, že útočník nejprve pilou poničil pult a zboží. To už bylo prodavačce, taktéž cizince, jasné, že je zle. Snažila se utéct mezi regály. To se jí ale nepodařilo. Když doběhla ke dveřím, zkřížil ji agresor cestu. Ten do ní bez milosti zatnul pilu. Policisté agresora poblíž obchodu zadrželi.Video Muž v Horní Blatné na Karlovarsku napadl prodavačku v obchodě motorovu pilou. Ženu vážně zranil.Video se připravuje ...
8.Vražda přes kopírák
K otřesné vraždě došlo na konci listopadu i poblíž mírovské věznice na Šumpersku. Obviněný Patrik C. měl údajně vraždit tři týdny po podmíněném propuštění z vězení! Tělo ženy nalezli policisté časně ráno následující den. Muž se po činu podle kriminalistů chvíli potuloval, poté svůj čin sám ohlásil policistům. K útoku prý použil deset nožů. Ke stejnému útoku se uchýlil už v roce 2014 ve Frýdku-Místku. Podle kriminalistů byly obě vraždy téměř identické.
9.Galerie
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.