Ovčák v Chlumci uvízl v ledu: Záchrana a dojemná slova majitelky
V obci Kosice, nedaleko Chlumce nad Cidlinou, záchranáři vyprošťovali z ledu asi 20 metrů od břehu australského ovčáka Bruna. Domácí mazlíček se propadl a nedokázal se svépomocí dostat na souš. Po vysvobození ho předali zpět páníčkům. Majitelka psíka vyjádřila písemně záchranné službě velký vděk a svízelnou nehodu vysvětlila. Záchranáři apelovali na nebezpečí hrozící při pohybu na tenkém ledě.
Do obce Kosice, čítající přibližně 320 obyvatel, záchranáři z Nového Bydžova v sobotu 27. prosince přispěchali na pomoc čtyřnohému kamarádu Brunovi propadlému v ledu. Australský ovčák uvízl asi 20 metrů od břehu. Prolomil se pod ním led a on se ze svízelné situace nedokázal svépomocí vyškrábat.
Za pomoci speciální výbavy a správného postupu záchrany na ledu pejska vysvobodili a předali ho zpět jeho vyděšeným majitelům. Páníčci zajistili jeho ošetření na veterině. Pod příspěvkem na sociálních sítích později majitelka psíka vyjádřila záchranné službě obrovský vděk.
Vysvětlila, že se Bruno nikdy nekoupe a k rybníku chodí pravidelně. Tentokrát hafan zahlédl nutrii a bezhlavě se za ní vydal. „K rybníku chodíme tak 150x ročně, máme to kousek a nic podobného se nám zatím nestalo. Opravdu moc oceňuji pomoc HZS, uvědomuji si, že bez ní by ta situace nebyla řešitelná. Pánové, jste borci,“ popsala.
Ve stejném příspěvku záchranáři apelovali na nebezpečí související s pohybem po tenkém ledě. Upozornili, že na některých místech není dostatečně silný. Doporučili nechodit na led, pokud si nejsme jistí jeho tloušťkou.
Dále radili, v případě propadnuté osoby nebo zvířete, zásadně nelézt na led za ním, ale okamžitě volat tísňovou linku. Doporučili, mít mazlíčka přivázaného na vodítku při pohybu u zamrzlé vody, a pokud k nehodě už dojde, bezodkladně ho důkladně osušit, prohřát a navštívit veterinu.
