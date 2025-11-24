Žena během procházky v okolí Karlovy Studánky na Bruntálsku uklouzla a poranila si nohu v kotníku. Bolest byla tak velká, že nebyla schopná jít dál. Terén byl navíc velmi nepřístupný a zledovatělý. Bohužel jí nepomohl ani mobil. Kvůli špatnému signálu, došlo k chybné lokalizaci jejího mobilního telefonu.
„Pátrání probíhalo pěšky s využitím techniky v lese, na zmrzlém podhorském terénu a též nezpevněných lesních cestách. Zraněnou ženu se podařilo najít po téměř hodině od jejího volání o pomoc,“ potvrzuje mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Mobil se »spletl« při lokalizaci o skoro kilometr.
Když ženu našli, byla navíc i silně pochlazená. Po prvotním ošetření ji převezli k sanitě, která ji přepravovala z terénu na urgentní příjem krnovské nemocnice.
