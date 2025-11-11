Ještě v 93 letech paní Hildegarda jezdila na kole a nebýt pádu, jezdila by snad i dodnes. Milovnice cestování sjezdila Evropu a v 80 letech si troufla i na Izrael a Jordánsko. Ráda také plavala a na krnovské koupaliště chodívala ještě po devadesátce.
„Maminka celý život sportovala. Její vášní bylo také lyžování. Jezdila do Jeseníků, Karlovy Studánky, na Praděd. Lyžovala do pozdních let, i v 90 letech jela běžně na běžkách,“ nastínil lék na dlouhověkost syn Zdeněk Zebiš.
Celoživotní sportovkyně a bývalá úřednice narozená 10. listopadu 1919 vyrůstala v areálu fabriky bratří Dudelů, v níž pracoval její tatínek jako strojník. Na krásné dětství vždy prý vzpomínala – právě na milované koupání či bruslení okolo náhonu u řeky Opavy.
S manželem Josefem poté vychovali syna a dceru a po jeho smrti žila u dětí, které emigrovaly v roce 1988 do Německa. Domů se ale vracela každé léto a v Domově pro seniory Krnov tráví od roku 2017 podzim života.
Významná jubilea
Ze čtvrtletní statistiky České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že v Česku k 30. září žilo 7 žen a 1 muž ve věku 106 let, 1 žena ve věku 107 let a 1 žena ve věku 108 let.
V minulých dnech významná jubilea slavili i další obyvatelé Krnova: Lékař Karel Komínek oslavil 102 let, Anna Kozlíková a Drahoslava Ďurníková o rok méně.
