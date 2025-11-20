Krátce po poledni přijala tísňová linka záchranné služby rozechvělý hlas muže, který běžel skalnatým břehem a zoufale volal o pomoc. „Jeden z potápěčů se podle něj během ponoru propadl do bezvědomí v hloubce kolem pětadvaceti metrů,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Ponor měl být rutinní, ale signál pod vodou mluvil jasněji než slova. Potápěč stačil naznačit problém a pak nastalo ticho. Jeho kolega nezaváhal. S vypětím sil ho dostal nahoru a vlekl k nehostinnému břehu lomu. Pak volal záchranáře.
Nebezpečný terén
Prudký svah a mokré skály klouzaly pod nohama, když se k dvojici snažili dostat první dobrovolní hasiči spolu s lékařem. Každý krok dolů musel být pomalý, opatrný.
Na břehu se potápěč probral, zmatený, lapající po dechu. Záchranáři se okamžitě se pustili do práce. „Podezření na poškození plic bylo vážné a čas běžel neúprosně,“ podotkl mluvčí.
Kamarád - hrdina!
Mezitím byl z Ostravy vyslán vrtulník. Oba potápěče i s lékařem nakonec převezl člun na přístupnější část břehu, kde už čekali profesionální hasiči z Bruntálu.
Během chvíle se prostor naplnil organizovaným chaosem. Infuze, kyslík, tepelná izolace. Muž, který strávil pod hladinou kritické minuty, nakonec stabilizovaný mířil do ostravské fakultní nemocnice.
Ani jeho kolega neodcházel bez ošetření. Při záchraně riskoval vlastní zdraví, pravděpodobně prošel rychlou dekompresí a navíc byl silně podchlazený.
