Dramatická záchrana v Jihlavě: Na nádraží zkolaboval silně krvácející muž

Jihlava.
Autor: sgr - 
20. listopadu 2025
12:39

Na autobusovém nádraží v Jihlavě se ve středu 19. listopadu zhroutil muž, z jehož úst vytékala krev. Dva svědci okamžitě přivolali strážníky, kteří dorazili během pár vteřin a zahájili první pomoc. Rychlá reakce městské policie umožnila zdravotníkům převzít pacienta v co nejkratším čase.

Strážníci byli na pravidelné pochůzce, když k nim přiběhli dva mladíci s informací, že se nedaleko zhroutil muž a z úst mu teče krev. Hlídka se rozběhla k určenému místu a okamžitě viděla, že situace je vážná.

„Strážníci nalezli muže ležícího na zemi, který krvácel z úst. Přetočili jej do stabilizované polohy a sledovali jeho stav,“ popsala Městská policie Jihlava na svém facebookovém profilu.

Muž strážníkům sdělil, že trpí pokročilým onemocněním krku. Svědkyně už mezitím volala záchranáře, takže se hlídka mohla plně soustředit na poskytování první pomoci a kontrolu dýchání. Na místo dorazila také druhá hlídka, která zastavila sanitku a navedla posádku přímo k pacientovi. Strážníci následně pomáhali se zajištěním infuze a s přenesením muže na transportní lůžko.

Pacient byl poté převezen na urgentní příjem do jihlavské nemocnice. „Děkujeme všem, kteří zasáhli a včas pomohli,“ dodali policisté.

